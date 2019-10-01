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Свою вину признал полностью: подробности первого заседания суда по делу о ДТП под Белоозёрском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уголовное дело о ДТП под Белоозерском, в котором погибли пятеро человек, начали рассматривать в суде. Среди жертв аварии – трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла в начале июля. Внедорожник на высокой скорости опрокинулся в канал и мгновенно пошел ко дну. В этот момент в салоне находились 10 человек, хотя рассчитано авто на четырех пассажиров.
Петр Бутрим, корреспондент:
На скамье подсудимых – 31-летний безработный житель Белоозерска. Опрокидывание внедорожника в подводящий канал он допустил на скорости 90 км/час. При повороте. Хотя, как сказал сам, дорогу знал хорошо. Автомобиль пошел ко дну. В салоне, оборудованном четырьмя местами для пассажиров, в тот момент находились 10 человек, двое – в багажнике. Пятерым выбраться из воды так и не удалось. В крови водителя обнаружено больше 1,5 промилле алкоголя. Свою вину он полностью признал.
Этот случай всколыхнул не только Белоозерск – весь район – три месяца назад. Все это время длилось расследование. Хронология событий того дня восстановлена поминутно: как приехал на дачу, с кем и когда оттуда уезжал. Обвиняемый утверждает, что пил пиво и водку задолго до ДТП. Пострадавшая сторона с этим в корне не согласна. Как и с тем, что водитель предлагал сделать два рейса.
Сегодня, 2 октября, были допрошены потерпевшие – матери погибших, а также брат и дядя. В зале суда находились около 30 человек. Многие не могли сдержать слез и просили о строгой мере наказания.
Ирина Карпович, пострадавшая:
Также известно, что обвиняемый 10 лет назад уже лишался прав и как раз за пьяную езду. На этот раз санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы от 4 до 10 лет.
Петр Бутрим:
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Новости Беларуси. Уголовное дело о ДТП под Белоозерском, в котором погибли пятеро человек, начали рассматривать в суде. Среди жертв аварии – трое детей, сообщили в...
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