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Ждать ли реформ в образовании, запретят ли мобильники в школах и когда поднимут зарплаты учителям?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какое будущее системы образования Беларуси: ждать ли громких реформ? Запретят ли мобильные телефоны в школах, и кто будет учить наших детей завтра? Об этом и не только в преддверии Дня учителя поговорим с нашим гостем.
В студии программы Новости «24 часа» на СТВ заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.
«В системе образования Республики Беларусь мужчины составляют в общем количестве порядка 14 %»
Илона Волынец, СТВ:
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Здесь ряд факторов и причин, почему на сегодняшний день в системе образования Республики Беларусь мужчины составляют в общем количестве порядка 14 %. Если говорить о причинах (это будет мое субъективное мнение), то это может быть определенный стереотип в учреждениях образования, в которых занимаются не только образованием, но и в первую очередь воспитанием подрастающего поколения. А стереотип того, что воспитывать должна женщина, в нашем обществе, к сожалению, присутствует. Эта одна из позиций, которая, наверное, отталкивает мужчин от получения педагогического образования.
Помимо этого есть ряд других обстоятельств. В частности, эта работа достаточно непростая, скажем откровенно – педагогика: вопросы образования и воспитания, вопросы классного руководства, вопросы заполнения документации, хотя она регламентирована. Зачастую это отталкивает мужчин. И релевантно заработная плата в отношении к нагрузке от занятия профессионально в системе образования.
«К 2025 году зарплата педагога должна составлять 100 % от средней зарплаты по стране»
Илона Волынец:
Александр Кадлубай:
О реформе образования: Должна быть шлифовка существующей системы для того, чтобы она работала бесперебойно и приносила результаты
Илона Волынец:
Александр Кадлубай:
На самом деле это не реформирование. Как говорил и глава государства, шлифовка существующей системы для того, чтобы она работала бесперебойно и приносила результаты.
«Изолировать учащегося от мобильного устройства неправильно. Но контролировать этот процесс в учреждении педагог обязан и должен»
Илона Волынец:
Александр Кадлубай:
Точка была поставлена Министерством образования в принципе. Как мы считали, она была поставлена, когда был подписан приказ министра образования в марте 2019 года, в котором четко было предписано учреждениям общего среднего образования внести в правила внутреннего трудового распорядка для учащихся мероприятия, ограничивающие использование мобильных средств в образовательном процессе.
Чтобы понимали позицию Министерства образования, речь не шла о запрете. Изолировать учащегося от мобильного устройства неправильно. Но контролировать этот процесс в учреждении педагог обязан и должен.
Некоторые учреждения образования мало того, что не выполнили, а проигнорировали данный приказ Министерства образования (не знаю, в силу каких обстоятельств). Именно поэтому в последнее время мы также прорабатываем ряд мероприятий для того, чтобы этот приказ довести до логического завершения. Предлагаем учреждениям образования с позиции Министерства образования единую модель ограничения пользования мобильными средствами в образовательном процессе.
Илона Волынец:
Александр Кадлубай:
«В системе образования очень четко работает система профессиональной ориентации подрастающего поколения»
Илона Волынец:
Александр Кадлубай:
Очень хороший механизм в этом аспекте – работа педагогических классов. У нас на сегодняшний день в стране очень большая сеть педагогических классов функционирует. Там мотивированные молодые люди, которые уже сегодня мотивированы на поступление в педагогические вузы, на освоение этой профессии не по принципу, что у них не хватило никуда баллов и они пошли в педагоги. Нет, это учащиеся, которые понимают, что они хотят быть педагогом, учителем, они будут им работать, у них будет заключено направление на конкретную работу, где они будут трудиться.
Я встречался с этими несовершеннолетними учащимися. И поверьте, это не просто слова – они заинтересованы. Вопрос, что выпуск этих первых студентов из педклассов, которые поступили, в том числе в наш университет ключевой по подготовке педкадров имени Максима Танка, будет в следующем году. А эффект, конечно, долгосрочный, мы сразу его не получим: через 5-10 лет мы увидим первые плоды этой нашей задумки, этого проекта – педагогические классы.
«Профессия педагога – это профессия постоянного саморазвития»
Илона Волынец:
Александр Кадлубай:
Во вторую очередь – творчества, которое никогда бы не иссякало, реализации этого творчества в своих учащихся и в себе. Потому что профессия педагога – это профессия постоянного саморазвития, по другому быть не может.
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Новости Беларуси. Какое будущее системы образования Беларуси: ждать ли громких реформ? Запретят ли мобильные телефоны в школах, и кто будет учить наших детей...
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