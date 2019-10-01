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Российские журналисты отправились в пресс-тур в Гомельскую область

02.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские журналисты и блогеры отправились в Гомельскую область в рамках пресс-тура. Поездка продлится четыре дня, сообщает в среду «МИР 24».
 
Представители СМИ уже побывали на нескольких предприятиях, в том числе – на молочном заводе, где оценили на вкус местную продукцию. В планах – поездка в Полесский заповедник, расположенный на территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.

«Когда мне сообщили о том, что я поеду в пресс-тур сюда, мои коллеги немного смутились, потому что все равно где-то на подкорке есть страх. Я буду рада рассказать своим российским коллегам, что здесь нет ничего опасного», – рассказала шеф-редактор службы новостей медиахолдинга «Вечерняя Москва» Алена Прошина. 
 
Также российские журналисты посетят музеи и исторические объекты региона. Организаторы пресс-тура подчеркивают: закрытых тем для обсуждения нет.



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Теги: Новости
 
 
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Представители российских СМИ уже побывали на нескольких предприятиях. В их планах – посетить музеи и исторические объекты региона.
 
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