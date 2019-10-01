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Российские журналисты отправились в пресс-тур в Гомельскую область
02.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российские журналисты и блогеры отправились
«Когда мне сообщили о том, что я поеду в пресс-тур сюда, мои коллеги немного смутились, потому что все равно где-то на подкорке есть страх. Я буду рада рассказать своим российским коллегам, что здесь нет ничего опасного», – рассказала шеф-редактор службы новостей медиахолдинга «Вечерняя Москва» Алена Прошина.
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