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«Барселона» играет против «Интера» в Лиге чемпионов. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Центральным матчем второго тура футбольной Лиги чемпионов является противостояние испанской «Барселоны» и итальянского «Интера».
Действующий чемпион Испании крайне неудачно начал новый сезон. Команда Эрнесто Вальверде располагается лишь на четвертом месте чемпионата Испании, уступая помимо «Реала» и «Атлетико» еще и скромной «Гранаде».
В Лиге чемпионов «Барселона» с трудом в гостях удержала ничью с «Боруссией» — 0:0.
Основная причина неудачи каталонского клуба — состояние Лионеля Месси, который уже второй раз за сезон получил травму.
Что касается клуба из Милана, то под руководством Антонио Конте «Интер» преобразился и является сейчас одним из главных фаворитов Серии А. «Черно-синие» выиграли все шесть матчей чемпионата Италии, но Лигу чемпионов начали с неожиданной домашней ничьи с пражской «Славией» — 1:1.
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SPORT.TUT.BY расскажет о матче, который начнется в 22.00.
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Центральным матчем второго тура футбольной Лиги чемпионов является противостояние испанской «Барселоны» и итальянского «Интера».
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