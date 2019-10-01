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Дом Грузии в Минске проработал два дня и закрылся. Как так?

02.10.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 августа в рамках фестиваля “Тбилисоба” в Минске на улице Куйбышева открылся Дом Грузии.

Открывали его с помпой: ленточку перерезали мэр Тбилиси Каха Каладзе и посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхели. А через два дня Дом Грузии закрыли, сообщает Еврорадио.


“Дом Грузии” в Минске / Еврорадио
 
Оказалось, что открытие было техническим, а для людей заведение должно было открыться через месяц, в конце сентября. Но пришёл октябрь, а двери Дома Грузии по-прежнему закрыты. Хотя ровно напротив входа в него висит билборд “Сардэчна запрашаем у Грузінскі Дом”. Что же пошло не так?

Сейчас внутри идёт ремонт, и Дом Грузии выглядит не особо готовым к приёму гостей, не то что настоящий грузинский дом. Разве что бокалы с вином стоят на столике, прямо как в Грузии. По словам рабочих, которые ремонтируют помещение, Дом Грузии вряд ли откроется в октябре:

“До открытия ещё месяц точно. Основные работы сделаны, но остались нюансы, нужно доделать потолок и так по мелочам”.

Ивент-продюсер проекта Надя Дамковская, которая организовывала церемонию открытия Дома Грузии в августе, рассказывает в “Фейсбуке” , что открытие было для “официальных лиц”:

“24 августа в Минске прошла торжественная презентация Дома Грузии для официальных лиц и жителей Минска. После этого Дом взял паузу для дополнения внутреннего убранства, чтобы функционировать на полную мощность”.

После открытия Дом Грузии должен быть не просто винным магазином, но и музеем древней культуры грузинского виноделия, энотекой. В нём обещают выставочные и презентационные пространства, а также магазин натуральных грузинских продуктов, ресторан, винный погреб и пекарню. В проект уже вложили около миллиона долларов.
 
Теги: Минск
 
 
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24 августа в рамках фестиваля “Тбилисоба” в Минске на улице Куйбышева открылся Дом Грузии.
 
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