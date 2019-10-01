Дом Грузии в Минске проработал два дня и закрылся. Как так?

сообщает Еврорадио. Открывали его с помпой: ленточку перерезали мэр Тбилиси Каха Каладзе и посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхели. А через два дня Дом Грузии закрыли,Еврорадио.









“Дом Грузии” в Минске / Еврорадио

Оказалось, что открытие было техническим, а для людей заведение должно было открыться через месяц, в конце сентября. Но пришёл октябрь, а двери Дома Грузии по-прежнему закрыты. Хотя ровно напротив входа в него висит билборд “Сардэчна запрашаем у Грузінскі Дом”. Что же пошло не так?





Сейчас внутри идёт ремонт, и Дом Грузии выглядит не особо готовым к приёму гостей, не то что настоящий грузинский дом. Разве что бокалы с вином стоят на столике, прямо как в Грузии. По словам рабочих, которые ремонтируют помещение, Дом Грузии вряд ли откроется в октябре:





“До открытия ещё месяц точно. Основные работы сделаны, но остались нюансы, нужно доделать потолок и так по мелочам”.





Ивент-продюсер проекта Надя Дамковская, которая организовывала церемонию открытия Дома Грузии в августе, рассказывает в “Фейсбуке” , что открытие было для “официальных лиц”:





“24 августа в Минске прошла торжественная презентация Дома Грузии для официальных лиц и жителей Минска . После этого Дом взял паузу для дополнения внутреннего убранства, чтобы функционировать на полную мощность”.





После открытия Дом Грузии должен быть не просто винным магазином, но и музеем древней культуры грузинского виноделия, энотекой. В нём обещают выставочные и презентационные пространства, а также магазин натуральных грузинских продуктов, ресторан, винный погреб и пекарню. В проект уже вложили около миллиона долларов.



















