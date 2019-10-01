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Макей и Лукашенко не витязи

02.10.2019 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог о жестких заявлениях Макея по поводу «углубления интеграции. Лукашенко защищает свои деньги эффективно, защищает то, что кажется своей вотчиной.

Макей и Лукашенко не витязи
фото: sozh.info

Политолог Сергей Марцелев прокомментировал «Белорусскому партизану» резкое интервью главы МИД Беларуси изданию РБК. 



Позиция официального Минска классическая. Миссионерская. Свои деньги Лукашенко защищает эффективно, никого да пускать не собирается. Объективно - это на руку нашему суверенитету. Пока семье не поступит лучшее предложение. Отношения с США министр описал верно. Но пригласили Лукашенко всё-таки в Ереван, а не в Вашингтон. Кстати, товарооборот с Арменией у нашей страны в 14 раз меньше, чем с Соединёнными Штатами (2018г.)."Защитники суверенитета" в погонах, вроде Макея, всегда следуют генеральной линии партии. Я помню, как Макей, глава администрации президента, тогда грязно лгал с трибуны ООН, что мы "планировали взрывы". Сторонников позиции "Лукашенко защитник суверенитета" проповеди министра иностранных дел утешили. 



Они уже видят Макея преемником. Вместе с тем, ничего нового министр не произнес. Спич в защиту нашего ограниченного суверенитета, последовательный, учитывая недавнее заявление белорусской стороны по возможной авиабазе РФ в Беларуси. Нет, Макей и Лукашенко не витязи. Они защищают то, что им кажется своей вотчиной.
 
Теги: Минск
 
 
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Политолог о жестких заявлениях Макея по поводу «углубления интеграции. Лукашенко защищает свои деньги эффективно, защищает то, что кажется своей вотчиной.
 
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