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Олег Дулуб: была устная договоренность с Капским, что друг друга не трогаем. Клуб ее нарушил

02.10.2019 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Олег Дулуб, пребывающий без работы после расставания с казахстанским клубом "Атырау", рассказал в передаче "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" о периоде работы в борисовским БАТЭ.




У меня на момент расставания с БАТЭ была устная договоренность с Анатолием Капским: я клуб не трогаю, а он — меня. Но БАТЭ нарушил все договоренности. Потому что на протяжении года я постоянно слышу вот это вот все: лидеры, лидеры, лидеры. Чтобы было понятно: с лидерами — Стасевичем, Драгуном — разговоры велись постоянно. Создавались ведущим игрокам максимально комфортные условия. Может, средства были немного другие, чем прежде. Но это нормальная ситуация. С нашей стороны, со стороны тренерского штаба, все было правильно. Ну а то, что за спиной, — это неконтролируемые процессы.

Что это за процессы?
После работы в БАТЭ для себя четко решил, что контракт должен быть составлен по всем правилам. Это, кстати, помогло мне полюбовно расстаться с "Атырау". Должен быть закрытый тренерский штаб, где информация — исключительно для служебного пользования. Чтобы не было никакой утечки! Тогда выстраиваются правильные отношения в клубе.

Это значит, от БАТЭ не получили компенсации за расторжение контракта?
Как таковой ее не было с "Атырау". Просто клуб обязался мне выплатить деньги за два оставшихся месяца. А что касается БАТЭ... Мне даже не хотелось брать от этого клуба деньги. То, что произошло, было на виду... В общем, не хотелось даже получать компенсацию.
 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб, пребывающий без работы после расставания с казахстанским клубом "Атырау", рассказал в передаче "Спорт-кадр" на телеканале...
 
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