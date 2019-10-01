Пропала школьница. Под Минском восьмиклассница ушла в школу и не вернулась

Жительница деревни Городище 1 октября обратилась в милицию и рассказала, что ее 14-летняя дочь 30 сентября около 12.50 ушла из дома в Озерцовскую среднюю школу и пропала. "До настоящего момента ее местонахождение не установлено", - проинформировали в милиции.













На вид школьнице 14-15 лет, она худощавого телосложения, длинные волнистые светло-русые волосы, рост около 170 см, глаза светлые, косоглазие правого глаза.





Была одета в синюю осеннюю куртку с капюшоном, черные брюки, ботинки черного цвета на замке. При себе имела рюкзак розового оттенка.





Минское РУВД убедительно просит граждан, владеющих какой-либо информацией об исчезнувшей, сообщить ее по телефонам: (017) 267-26-39, (044) 744-16-63.



