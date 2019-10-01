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В Солигорске на пожаре в семиэтажке спасли троих человек, в том числе ребенка.

02.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 сентября 2019 12:46 7692

В Солигорске на пожаре в семиэтажке спасли троих человек, в том числе ребенка.

Автор: Эдуард Кидяев.

Вечером 19 сентября спасатели выезжали на пожар в квартиру на проезде Парковом в Солигорске. Возгорание началось с электросамоката.

В Солигорске на пожаре в семиэтажке спасли троих человек, в том числе ребенка.

В 17:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже семиэтажного жилого дома в городе Солигорске Минской области по проезду Парковому, 2, принадлежащей гражданке 1965 года рождения, лаборанту УЗ «Солигорская ЦРБ».

В Солигорске на пожаре в семиэтажке спасли троих человек, в том числе ребенка.
В Солигорске на пожаре в семиэтажке спасли троих человек, в том числе ребенка.
В Солигорске на пожаре в семиэтажке спасли троих человек, в том числе ребенка.

Работниками МЧС с помощью автолестницы спасён сын хозяйки 1986 года рождения, рабочий ОАО «Беларуськалий». Из рядом расположенных квартир спасены гражданка 1983 года рождения, медсестра УЗ «Солигорская ЦРБ» и девочка 2010 года рождения и учащаяся ГУО «Средняя школа № 8 г.Солигорска». Пострадавших нет.

В Солигорске на пожаре в семиэтажке спасли троих человек, в том числе ребенка.
В Солигорске на пожаре в семиэтажке спасли троих человек, в том числе ребенка.

Приоритетной из рассматриваемых причин пожара является аварийный режим работы системы электрооборудования электросамоката при зарядке аккумуляторной батареи.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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20 сентября 2019 12:46 7692 В Солигорске на пожаре в семиэтажке спасли троих...
 
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