|
В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ритме танца – с А1. Первый благотворительный Венский бал пройдет в Купаловском. Здание старейшего белорусского театра уже принимал подобные мероприятия еще 130 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символично, что возрождение традиции, только уже с австрийским колоритом, пришлось на юбилейный – 100-й сезон. Чтобы бал соответствовал всем требованиям ЮНЕСКО, к организации присоединится и посольство Австрии в Беларуси. Половину средств от продажи билетов направят на развитие проекта «SOS-детские деревни Беларусь», где оказывают помощь детям, оставшимся без родителей.
Антон Бладик, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании А1:
Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Тэхнічна існавала магчымасць пры дапамозе дамкрату падымаць узровень глядальніцкай залы да ўзроўню сцэны і ствараць агульную пляцоўку для танцаў.
Дзякуючы гэтаму праекту мы вяртаемся да тых традыцый, якія існавалі ў нашым тэатры.
Алоизия Вергеттер, посол Австрии в Беларуси:
Бал в Купаловском театре объединит культуры наших двух стран в изысканном танце. Только представьте: дамы в красивых вечерних платьях, мужчины в костюмах, замечательная музыка… Мы сделаем всё, чтобы гости насладились уникальной атмосферой настоящего Венского бала.
Билеты скоро поступят в продажу. Но есть возможность попасть на бал бесплатно. 40 человек или 20 пар войдут в число дебютантов, которые откроют праздник торжественным полонезом. Кандидатам не обязательно уметь танцевать, требования максимально просты: для девушек – возраст от 16 до 23 лет, для парней – от 18 до 26 лет. Обязательное условие – не быть в браке.
Прием заявок начнется 3 октября. Чуть позже пройдет кастинг, где уже окончательно сформируется состав группы. Впереди танцевальные тренировки и уроки этикета, за подготовкой будут следить авторитетные австрийские эксперты.
* На правах рекламы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно
Новости Беларуси. В ритме танца – с А1. Первый благотворительный Венский бал пройдет в Купаловском. Здание старейшего белорусского театра уже принимал подобные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)