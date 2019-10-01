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В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

02.10.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ритме танца – с А1. Первый благотворительный Венский бал пройдет в Купаловском. Здание старейшего белорусского театра уже принимал подобные мероприятия еще 130 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

Символично, что возрождение традиции, только уже с австрийским колоритом, пришлось на юбилейный – 100-й сезон. Чтобы бал соответствовал всем требованиям ЮНЕСКО, к организации присоединится и посольство Австрии в Беларуси. Половину средств от продажи билетов направят на развитие проекта «SOS-детские деревни Беларусь», где оказывают помощь детям, оставшимся без родителей.

В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

Антон Бладик, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании А1:
Адной з традыцый Венскіх баляў з“яўляецца трансляцыя, прамы эфір гэтых баляў на вялікі экран. Мы таксама будем рабіць гэта і на платформе нашага відэасэрвіса VOKA.

В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Венскі баль – гэта брэнд Аўстрыі, Купалаўскі – гэта брэнд Беларусі.

Тэхнічна існавала магчымасць пры дапамозе дамкрату падымаць узровень глядальніцкай залы да ўзроўню сцэны і ствараць агульную пляцоўку для танцаў.

Дзякуючы гэтаму праекту мы вяртаемся да тых традыцый, якія існавалі ў нашым тэатры.

В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

Алоизия Вергеттер, посол Австрии в Беларуси:
Я хорошо помню свой первый бал, мне было чуть больше 20. Это было восхитительно!

Бал в Купаловском театре объединит культуры наших двух стран в изысканном танце. Только представьте: дамы в красивых вечерних платьях, мужчины в костюмах, замечательная музыка… Мы сделаем всё, чтобы гости насладились уникальной атмосферой настоящего Венского бала.

В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

Билеты скоро поступят в продажу. Но есть возможность попасть на бал бесплатно. 40 человек или 20 пар войдут в число дебютантов, которые откроют праздник торжественным полонезом. Кандидатам не обязательно уметь танцевать, требования максимально просты: для девушек – возраст от 16 до 23 лет, для парней – от 18 до 26 лет. Обязательное условие – не быть в браке.

Прием заявок начнется 3 октября. Чуть позже пройдет кастинг, где уже окончательно сформируется состав группы. Впереди танцевальные тренировки и уроки этикета, за подготовкой будут следить авторитетные австрийские эксперты.

* На правах рекламы

В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

Люди в материале: Антон Бладик, Павел Латушко, Алоизия Вергеттер
 
 
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Новости Беларуси. В ритме танца – с А1. Первый благотворительный Венский бал пройдет в Купаловском. Здание старейшего белорусского театра уже принимал подобные...
 
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