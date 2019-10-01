Три слова, которые позволят нейтрализовать любую критику

Источник материала: Ежедневник





Людям очень сложно адекватно воспринимать критику в свой адрес. Часто именно она служит главной причиной стрессов на работе или дома. Но есть три слова, которые помогут правильно реагировать на критику и выходить победителем из неприятной ситуации.

Говорите «Да!»

Выслушивать претензии в свой адрес не всегда приятно. И наш первый шаг должен быть таким: удержать в узде свои эмоции. Признайте за собеседником право на личное мнение.

Если субъект сказал вам о том, что ему не по душе, значит, он настроен на конструктивный диалог. В такой модели поведения намного больше простой человеческой заинтересованности, чем в двусмысленном молчании или похвале.

Попробуйте принять сторону своего визави и согласиться с ним. Это обезоруживает противника. Почему? Когда человек высказывает претензию, он готовится получить отпор. Но когда вместо бурной реакции или сопротивления он слышит простое и вежливое «спасибо», то погружается в состояние так называемой «позитивной растерянности».

Ответив на любой упрек «Да!», мы уже дальше готовы к выяснению того, что же произошло, и вести конструктивный диалог.

«Но...»

Отнюдь не всегда чужие претензии совпадают с нашим личным взглядом на данную ситуацию. И тут важно высказать личную позицию. Но это не должно выглядеть оправданием. Предоставьте объективные факты. В результате ваш визави увидит, что вы имеете желание разобраться в ситуации. Люди, вопреки нашему мнению о них, готовы принять многое и с многим согласиться, если им с уважением объяснить причины. В результате другой человек сможет увидеть на ситуацию под другим углом зрения.

Наше «но» поддерживает нас и помогает проявлять разумную твердость. Но, признавая право собеседника выразить претензию, мы не должны позволять садиться себе на голову.

«Давайте...»

Вот мы вежливо и внимательно выслушали претензию в свой адрес и высказали собственную позицию, подкрепленную аргументами. Теперь настало время постараться принять совместное решение. Чтобы убедить человека, что вы с ним имеете общие интересы, вносите взаимовыгодные и корректные предложения.

Если мы отвечаем на претензию по логике «Да - но - давайте...», то негативная обратная связь срабатывает нам на пользу и дает возможность не только узнать что-то полезное и скорректировать определенные моменты в своей работе, но и укрепить отношения с собеседником.

Право на ошибку

Воспринимать претензии нелегко, а еще труднее - извлечь для себя пользу из ситуации. Есть люди, которые даже легкую критику воспринимают болезненно и не совсем адекватно. Но чем более человек развит нравственно и интеллектуально, тем более он допускает возможность самых разнообразных мнений о своей личности и своей деятельности. Он осознает, что, как и все, может ошибаться. Признав за собой право на ошибки, мы не расходуем энергию на то, чтобы прятать их от себя и окружающих. И чем меньше мы будем бояться своих ошибок, тем меньше будем испытывать напряжение. И тем больше у нас будет шансов на успех. Когда мы открыты к вероятной критике, то расширяем спектр полезной информации и круг людей, являющихся ее источниками, а значит, и расширяем возможности своего векторного роста.

Не бойтесь критики и реагируйте на нее как можно спокойнее. Ведь иногда случается так, что вас критикуют только ради того, чтобы вывести из себя. Потеряв самоконтроль, вы становитесь уязвимым не только для дальнейшей критики, но и для чужого негатива. Поэтому главное правило в любом общении – спокойствие и доброжелательность.

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