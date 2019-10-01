|
Как в Беларуси регистрируют новые лекарства? Рассказывает Владимир Караник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зачастую с полок белорусских аптек периодически пропадают привычные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно йодсодержащие лекарства. Причина – в нерасторопности фирм.
Производители не спешат заниматься перерегистрацией своих старых и эффективных таблеток, коль в продажу поступили новые и более дорогие. Маркетинг.
Но теперь, если лекарство в течение пяти лет применяется без нареканий, то во второй раз оно получает уже бессрочное регистрационное удостоверение. Причем уходит в историю и бюрократическая регистрация новейших препаратов.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы эту практику начинаем применять у себя: как только появляются первые данные о высокоэффективности препарата, мы можем его условно регистрировать до завершения клинических испытаний.
Это особенно важно, когда речь идет о спасении жизней людей с редкими заболеваниями. В целом же в списке более 900 таких препаратов. Девять из десяти уже получили повторное свидетельство. С остальными чиновники Минздрава работают. Напоминают о перерегистрации и ищут новых поставщиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Зачастую с полок белорусских аптек периодически пропадают привычные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)