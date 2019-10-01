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Мужчина с голым торсом ходил по магазину в Бресте и буянил
02.10.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Читатель: прямо сейчас в Бресте в АЛМИ (на Востоке) человек выпачкал прилавок и товар (предположительно кровью, т.к. был побитый), вывернул прилавок с шоколадками.
Что с ним произошло - неизвестно.
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Читатель: прямо сейчас в Бресте в АЛМИ (на Востоке) человек выпачкал прилавок и товар (предположительно кровью, т.к. был побитый), вывернул прилавок с шоколадками. ...
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