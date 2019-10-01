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Мужчина с голым торсом ходил по магазину в Бресте и буянил

02.10.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Читатель: прямо сейчас в Бресте в АЛМИ (на Востоке) человек выпачкал прилавок и товар (предположительно кровью, т.к. был побитый), вывернул прилавок с шоколадками.

Мужчина с голым торсом ходил по магазину в Бресте и буянил

Что с ним произошло - неизвестно.

 
Теги: Брест
 
 
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  Читатель: прямо сейчас в Бресте в АЛМИ (на Востоке) человек выпачкал прилавок и товар (предположительно кровью, т.к. был побитый), вывернул прилавок с шоколадками. ...
 
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