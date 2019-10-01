|
Собака сигналит из автомобиля на парковке в Барановичах. Забавное видео
02.10.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Интересное видео прислали Intex-press читатели.
Скрин видео
Ролик был снят 2 октября на автомобильной парковке возле магазина «Санта» в микрорайоне Боровки. Собака оставленная хозяином в салоне авто пробирается на место водителя и нажимает на клаксон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересное видео прислали Intex-press читатели. Скрин видео Ролик был снят 2 октября на автомобильной парковке возле магазина «Санта» в микрорайоне Боровки. Собака...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)