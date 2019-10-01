Белорусы смогут получать польскую пенсию за время работы в Польше

Источник материала: Виртуальный Брест

Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша о социальном обеспечении граждан этих стран, работавших за пределами своего государства, ратифицирован сегодня Палатой представителей.





Основная цель этого договора, подписанного в Варшаве 13 февраля 2019 года, — урегулирование вопросов пенсионного обеспечения граждан Беларуси и Польши, работавших за пределами своих государств. Договор основан на пропорциональном принципе: пенсия назначается и выплачивается каждым государством за период стажа, приобретенного на его территории. Представляя законопроект о ратификации этого договора, министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич отметила:

— Подписание договора с Польшей — это очередной планируемый и важный шаг в развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в социальной сфере. Сегодня в законодательстве и Беларуси, и Польши отсутствуют законные основания для выплаты пенсии за стаж, приобретенный за пределами своей территории. Таким образом, при возвращении домой или переезде граждане не могут реализовать в полном объеме свои пенсионные права, приобретенные на территории другого государства. Договор же предусматривает решение данного и иных вопросов социального обеспечения.

Министр пояснила, что в случае переезда гражданина из Беларуси в Польшу или из Польши в Беларусь за ним будет следовать назначенная ему пенсия за стаж, приобретенный на территории государства выезда:

— Его реализация позволит обеспечить нашим гражданам, проживающим в Польше и имеющим стаж работы в Беларуси, учет этого стажа для получения за него пенсии. Это позволит повысить уровень материального обеспечения наших граждан.

Коснется ратифицированный сегодня договор и порядка выплаты ряда пособий. Что касается сроков вступления новых изменений в действие, министр сообщила о них так:

— Договор вступит в силу с 1-го дня третьего календарного месяца, следующего за месяцем поступления последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам об окончании внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.