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От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Принять бюджет, побороть дефицит редких импортных лекарств, сохранить торфяники, ратифицировать международные соглашения. Совет Республики и Палата представителей Национального собрания начали законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С одной лишь ремаркой. Эта 7-я осенняя сессия – последняя в истории 6-го созыва. 17 ноября белорусы будут выбирать новых депутатов и 7 ноября – сенаторов.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Десять из них – в первом чтении. Уже сегодня за новеллы, касающиеся лекарственного законодательства, проголосовал практически весь депутатский корпус.
В первом же чтении депутаты подержали еще одну законодательную инициативу, касающуюся здоровья белорусов. Ужесточилась ответственность за курение в общественных местах теперь уже и электронных сигарет.
Сегодня же парламентарии вникали в изменения на рынке рекламы, изучали естественные монополии и думали о сохранении торфяников. Среди 14 пунктов повестки дня особо журналистов заинтересовали изменения в договоре о военном сотрудничестве между Беларусью и Россией. Это лишь технические изменения в документе. Спокойным тоном министр обороны отрапортовал и о призыве по новым правилам.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
На осенней сессии среди всех законопроектов самый увесистый – проект бюджета. Изучением этого документа профильная комиссия занимается еще с апреля. Пока о цифрах речи нет. Сегодня известны только финансовые векторы на 2020 год. Среди основных – обеспечить погашение внешних выплат, увеличить зарплату бюджетникам и финансирование инновационных проектов.
Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
7-я сессия 6-го созыва продолжиться до конца декабря, а работа над главным финансовым документом на 2020 год должна завершиться к середине ноября. А вместе с активным обсуждение законопроектов – работа в округах. Треть нынешнего состава Палаты представителей включилась в борьбу за депутатское кресло. Преемственность – это тоже традиция белорусского парламентаризма.
После Овального зала рассмотрением проекта бюджета займутся в Совете Республики. Ни депутаты, ни сенаторы не хотят багаж законотворческой ответственности оставлять парламентариям предстоящего, 7-го созыва. Задача, что называется, завершить сессию без хвостов.
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От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента
Новости Беларуси. Принять бюджет, побороть дефицит редких импортных лекарств, сохранить торфяники, ратифицировать международные соглашения. Совет Республики и...
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