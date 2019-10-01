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От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

02.10.2019 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Принять бюджет, побороть дефицит редких импортных лекарств, сохранить торфяники, ратифицировать международные соглашения. Совет Республики и Палата представителей Национального собрания начали законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

С одной лишь ремаркой. Эта 7-я осенняя сессия – последняя в истории 6-го созыва. 17 ноября белорусы будут выбирать новых депутатов и 7 ноября – сенаторов.

О том, что в эти дни происходит в Овальном зале и Совете Республики – репортаж корреспондента Евгения Пустового.

От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

Евгений Пустовой, корреспондент:
В Беларуси сложились свои традиции парламентаризма. Одна из них заключается в том, что именно уходящий созыв должен утвердить бюджет на следующий год. Активная фаза обсуждения главного финансового документа на 2020-й еще впереди. В целом же, за 7-ю, последнюю сессию 6-го созыва, парламентарии должны рассмотреть 38 законопроектов.

От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

Десять из них – в первом чтении. Уже сегодня за новеллы, касающиеся лекарственного законодательства, проголосовал практически весь депутатский корпус.

Как в Беларуси регистрируют новые лекарства? Рассказывает Владимир Караник

В первом же чтении депутаты подержали еще одну законодательную инициативу, касающуюся здоровья белорусов. Ужесточилась ответственность за курение в общественных местах теперь уже и электронных сигарет.

В Беларуси могут ужесточить ответственность за курение электронных сигарет

Сегодня же парламентарии вникали в изменения на рынке рекламы, изучали естественные монополии и думали о сохранении торфяников. Среди 14 пунктов повестки дня особо журналистов заинтересовали изменения в договоре о военном сотрудничестве между Беларусью и Россией. Это лишь технические изменения в документе. Спокойным тоном министр обороны отрапортовал и о призыве по новым правилам.

От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Все проблемы жизненные, которые решаются в рабочем порядке… Каких-то инсинуаций по поводу того, что где-то что-то случилось страшное, нет.

На осенней сессии среди всех законопроектов самый увесистый – проект бюджета. Изучением этого документа профильная комиссия занимается еще с апреля. Пока о цифрах речи нет. Сегодня известны только финансовые векторы на 2020 год. Среди основных – обеспечить погашение внешних выплат, увеличить зарплату бюджетникам и финансирование инновационных проектов.

От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Проводится определенная работа по усилению расходов, именно на увеличение заработной платы в бюджетной сфере, в том числе и низкооплачиваемым категориям работников. Тот показатель, параметр, на который мы должны выйти, – это 80 % соотношения средней заработной платы в бюджетной сфере к средней заработной плате по стране в экономике. Он будет обеспечен.

От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

7-я сессия 6-го созыва продолжиться до конца декабря, а работа над главным финансовым документом на 2020 год должна завершиться к середине ноября. А вместе с активным обсуждение законопроектов – работа в округах. Треть нынешнего состава Палаты представителей включилась в борьбу за депутатское кресло. Преемственность – это тоже традиция белорусского парламентаризма.

После Овального зала рассмотрением проекта бюджета займутся в Совете Республики. Ни депутаты, ни сенаторы не хотят багаж законотворческой ответственности оставлять парламентариям предстоящего, 7-го созыва. Задача, что называется, завершить сессию без хвостов.

От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

Люди в материале: Евгений Пустовой, Андрей Равков, Людмила Добрынина
 
 
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Новости Беларуси. Принять бюджет, побороть дефицит редких импортных лекарств, сохранить торфяники, ратифицировать международные соглашения. Совет Республики и...
 
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