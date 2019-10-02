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Как же это мило! Драко Малфой опубликовал в Instagram архивное видео со съемок «Гарри Поттера»

02.10.2019 22:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Instagram актера Тома Фэлтона, который в саге о «Гарри Поттере» сыграл Драко Малфоя, появилось архивное видео со съемок популярного фильма. На нем юные актеры Фэлтон, Рэдклифф и Уотсон играют в детскую игру. И многие пользователи Сети были растроганы роликом! Посмотрите его и вы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tom Felton (@t22felton) 30 Сен 2019 в 7:13 PDT

На видео Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Том Фэлтон играют в детскую игру, по правилам которой один из участников должен резко ударить соперника по рукам, а второй — вовремя убрать руки. Скорее всего, видео было записано во время съемок фильма «Гарри Поттер и философский камень».

В комментариях подписчики Фэлтона написали, что они были тронуты постом. Некоторые из них отметили, что из повзрослевших Тома Фэлтона и Эммы Уотсон получилась бы отличная пара.

Детские и семейные мультфильмы в Минске по этой ссылке

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Теги: Минск
 
 
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В Instagram актера Тома Фэлтона, который в саге о Гарри Поттере сыграл Драко Малфоя, появилось архивное видео со съемок популярного фильма. На нем юные актеры Фэлтон,...
 
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