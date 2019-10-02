На совместном заседании Кореличского районного исполнительного комитета и президиума райсовета депутатов состоялось выдвижение кандидата в Совет Республики

Источник материала: Полымя





2 октября на совместном заседании президиума Кореличского районного Совета депутатов и Кореличского районного исполнительного комитета кандидатом в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва выдвинута Сороко Эльвира Алексеевна, директор учреждения образования «Новогрудский государственный сельскохозяйственный лицей».

Указом Президента Республики Беларусь от 5 августа 2019 года №293 на 7 ноября 2019 года назначены выборы в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. С 9 сентября началось выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, которое продлится до 8 октября включительно. Право выдвижения кандидатов в члены Совета Республики принадлежит президиумам местных Советов депутатов базового уровня и соответствующим исполкомам, а в столице — президиуму Мингорсовета и Мингорисполкому.

Совет Республики — палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека.





Совместное заседание членов Кореличского райисполкома и президиума районного Совета депутатов открыл председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов. Для выдвижения кандидатом в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь на заседании была предложена кандидатура Эльвиры Сороко, директора учреждения образования «Новогрудский государственный сельскохозяйственный лицей».

Эльвира Алексеевна Сороко родилась в 1968 году, имеет высшее образование — в 1994 году окончила Белорусский государственный педагогический университет. Прошла трудовой путь от помощника воспитателя детского сада г. Олайне Латвийской ССР до директора Новогрудского государственного сельскохозяйственного лицея. Работала старшей пионервожатой Вангажской средней школы Латвийской ССР, педагогом-психологом Центра внешкольной работы г. Новогрудка, социальным педагогом и заместителем директора по учебно-воспитательной работе Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея, который возглавила в 2010 году. Является депутатом Новогрудского районного и Гродненского областного Совета депутатов, председателем районной организации РОО «Белая Русь», входит в состав республиканского совета РОО «Белая Русь».

Слова в поддержку кандидатуры Эльвиры Алексеевны высказал председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов. Он отметил, что знает Эльвиру Алексеевну как инициативного руководителя, человека с активной гражданской позицией, который сможет достойно представлять наш регион в Совете Республики.

Заместитель председателя райисполкома Руслан Абрамчик отметил, что Новогрудский государственный сельскохозяйственный лицей — одно из немногих учебных заведений, где получить последипломное образование может взрослое население. По инициативе Эльвиры Сороко на базе Новогрудского лечебно-трудового профилактория №5 открыт филиал возглавляемого ею лицея. Получить специальность штукатура или облицовщика-плиточника могут, начиная с 2011 года, молодые люди, проходящие курс медико-социальной реабилитации.

Присутствовавшая на заседании Эльвира Сороко поблагодарила за оказанное доверие, рассказала о некоторых фактах биографии, о своей работе и профессиональных достижениях и отметила, что готова работать на благо Кореличского района, Гродненской области и Республики Беларусь. «Мне близки проблемные вопросы социальной сферы, — отметила кандидат в члены Совета Республики, — которым нужно уделять должное внимание. Считаю, что нужно больше работать с молодежью, помогать ей проявить себя, адаптироваться на первом рабочем месте. Ведь молодежь — это наиболее действенная и активная часть нашего населения».

Общим голосованием кандидатура Эльвиры Алексеевны Сороко была поддержана единогласно.





Выборы членов Совета Республики от Гродненской области пройдут на заседании Гродненского областного Совета депутатов 7 ноября 2019 года.

Инна ЛЕЙКО

Фото автора