Что происходит в Озаричах, где священника подозревают в жестоком убийстве

Милиция задержала 47-летнего мужа убитой — батюшку местного храма. В доме, где жила семья священника, до сих пор работают следователи. У местных только и разговоров, что про утреннюю трагедию: никто не понимает, как такое могло произойти.





Семья Огиевичей приехала в Озаричи с Брестчины, говорят, лет 20 назад. Отец Георгий (в миру — Юрий) сразу устроился священником в местную церковь Святых апостолов Петра и Павла. Последние годы строил новую, в конце октября, по словам местных, уже планировал открывать. Но теперь оба храма на замке.





Сегодня утром Озаричи облетела новость : их батюшка убил матушку. Сначала никто в это не верил, но потом люди начали рассказывать друг другу подробности — деревня-то небольшая.





— Мой брат там был, говорит, что жестоко убил (подробности убийства мы опускаем из этических соображений. — Прим. TUT.BY), — рассказывает местный житель.





Соседи о семье священника вспоминают только хорошее.





— Я шесть лет живу — и никогда бы не подумал, что такое может произойти в семье этой. Они картошку тут сажали рядом с моим огородом, всегда вместе, на рыбалке вместе. Очень дружные они были. На днях тоже видел, все хорошо. А тут утром встал в семь часов детей собирать в школу — машин полная улица. Участковый выходит и говорит: «Ваш батюшка матушку убил».

«Чтобы даже голос повышал на Татьяну — не было такого»

Утром 2 октября в городском поселке Озаричи была убита 42-летняя женщина. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в собственном доме. Милиция задержала 47-летнего мужа убитой — батюшку местного храма. Здесь он служит много лет. Люди говорят, якобы о трагедии сообщил органам сам мужчина. В СК сообщили, что священник задержан по подозрению в убийстве. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.





Впрочем, соседи рассказывают, что никогда не видели священника выпившим:





— Не пил он, по крайней мере, я не видел его пьяным. И чтобы даже голос повышал на Татьяну — тоже такого не было.





Сельчане вспоминают, что год назад Татьяна сильно похудела — с помощью некой программы по коррекции веса. А когда добилась результата, сама стала тренером и директором в этом сетевом бизнесе.





В соцсетях Татьяна позиционировала себя как диетолога и тренера по питанию. Ее страница пестрит фотографиями счастливых похудевших женщин «до» и «после».





— Она здорово похудела за этот год, на килограммов 60, а то и больше. Стала только жить, каблучки носить — раньше ж не могла из-за полноты, — украшения стала надевать, платья, — вспоминают в местном магазине погибшую.





— Вчера она как раз ездила на праздник этой своей фирмы и там получила премию большую — как директор. Еще фотки в интернет выкладывала и видео, как танцует с девчатами. Может, ревновал он ее, не нравилась ему ее работа — и вот результат? — вздыхает мужчина.





Но другая жительница Озаричей, Светлана, говорит, что на днях как раз общалась с Татьяной — обсуждали ту самую мужскую ревность.





— Она мне еще тогда сказала: «Мой батюшка никогда меня не ревнует».





Некоторые и вовсе отказываются верить в то, что женщину убил ее муж.





— Ну смотрите, во-первых, он ведь вроде ничего не помнит. Говорят, до сих пор от него следователи ничего не могут добиться. А еще говорят, что с ним в тот вечер были еще два работника наемные, что строили церковь: якобы в тот вечер они вместе пили, а потом бус батюшки нашли в Липово (деревня в 20 км от Озаричей).





У погибшей Татьяны и задержанного Юрия двое взрослых детей, но они живут в в других городах.





Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство).



