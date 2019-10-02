Вскрыт ложный транзит? По документам продукцию везли в Казахстан и Армению

информирует пресс-служба Россельхознадзора, нарушения были выявлены путем анализа данных информационных систем о поставках продукции из Беларуси в Казахстан, Армению и Кыргызстан. Называются нарушители — ООО "ТрейдСервисГрупп" и ООО "Агро-2019". Какую именно продукцию они привозили в Российскую Федерацию, не уточняется. КакРоссельхознадзора, нарушения были выявлены путем анализа данных информационных систем о поставках продукции из Беларуси в Казахстан, Армению и Кыргызстан. Называются нарушители — ООО "ТрейдСервисГрупп" и ООО "Агро-2019". Какую именно продукцию они привозили в Российскую Федерацию, не уточняется.









С 4 октября Россельхознадзор меняет условия транзита для упомянутых двух компаний-посредников. Они смогут ввезти на российскую территорию продукцию только после подтверждения о намерении ее принять от государственных ветеринарных служб Армении, Казахстана или Кыргызстана.



