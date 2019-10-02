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Вскрыт ложный транзит? По документам продукцию везли в Казахстан и Армению
Источник материала: Партизан
В Москве заявили, что поймали две белорусские компании на ложном транзите. По документам продукцию везли в Казахстан и Армению, а на самом деле она незаконно оставалась в России.
Как
С 4 октября Россельхознадзор меняет условия транзита для упомянутых двух компаний-посредников. Они смогут ввезти на российскую территорию продукцию только после подтверждения о намерении ее принять от государственных ветеринарных служб Армении, Казахстана или Кыргызстана.
"ТрейдСервисГрупп" и ООО "Агро-2019" не первые белорусские компании, пойманные россиянами на фальшивом транзите. В сентябре в "черный список" российского ведомства попали три компании, пишет
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В Москве заявили, что поймали две белорусские компании на ложном транзите. По документам продукцию везли в Казахстан и Армению, а на самом деле она незаконно...
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