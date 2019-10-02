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Виктор Гончаренко признан тренером месяца в российской премьер-лиге

02.10.2019 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктора Гончаренко признали лучшим тренером сентября в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт РПЛ.



Белорусского специалиста, ныне являющегося главным тренером московского ЦСКА, выбрали эксперты и болельщики. Под руководством В. Гончаренко армейцы в сентябре победили во всех четырех матчах и после 11 туров возглавили таблицу чемпионата России.
 
Теги: Минск
 
 
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Виктора Гончаренко признали лучшим тренером сентября в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный...
 
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