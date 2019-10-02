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Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

02.10.2019 23:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 октября в Минске, столице шахматной Олимпиады 2022 года, состоялось открытие единственной в Беларуси школы с лицензией Международной федерации ФИДЕ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

От идеи до реализации проекта прошел всего месяц. В торжественной церемонии открытия приняла участие президент ФИДЕ, 9-кратная победительница шахматных Олимпиад, гроссмейстер Майя Чибурданидзе.

Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат:
Школа имеет хорошую техническую базу. Каждый кабинет оборудован компьютерами, телевизорами. Есть зал турнирный, в котором совместно с Белорусской федерацией шахмат сможем проводить турниры, компьютерный зал для учеников. Большой холл ожидания для родителей с Wi-Fi и телевизором, где в ближайшем будущем можно будет смотреть занятия онлайн.

Школа оборудована по последним технологиям. Заполняемость классов достаточно комфортная будет для учеников. И самое главное, здесь очень красиво и уютно.

Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

В рамках церемонии открытия был подписан Меморандум о сотрудничестве белорусской школы и Академии шахматной королевы Майи Чибурданидзе. Также был анонсирован социальный проект для детей с особенностями развития «Крылья счастья».

Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»

Люди в материале: Анастасия Сорокина, Майя Чибурданидзе
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 октября в Минске, столице шахматной Олимпиады 2022 года, состоялось открытие единственной в Беларуси школы с лицензией Международной федерации...
 
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