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Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 октября в Минске, столице шахматной Олимпиады 2022 года, состоялось открытие единственной в Беларуси школы с лицензией Международной федерации ФИДЕ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
От идеи до реализации проекта прошел всего месяц. В торжественной церемонии открытия приняла участие президент ФИДЕ, 9-кратная победительница шахматных Олимпиад, гроссмейстер Майя Чибурданидзе.
Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат:
Школа оборудована по последним технологиям. Заполняемость классов достаточно комфортная будет для учеников. И самое главное, здесь очень красиво и уютно.
В рамках церемонии открытия был подписан Меморандум о сотрудничестве белорусской школы и Академии шахматной королевы Майи Чибурданидзе. Также был анонсирован социальный проект для детей с особенностями развития «Крылья счастья».
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Анастасия Сорокина об обновлённой Школе шахмат ФИДЕ в Беларуси: «Оборудована по последним технологиям»
Новости Беларуси. 2 октября в Минске, столице шахматной Олимпиады 2022 года, состоялось открытие единственной в Беларуси школы с лицензией Международной федерации...
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