ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лизинговый портфель Беларуси увеличился более чем на 30 процентов в 2019 году

03.10.2019 00:04 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Лизинговый портфель Беларуси увеличился более чем на 30 процентов в 2019 году

Национальный банк Беларуси отмечает стремительный рост лизингового портфеля Беларуси в 2019 году.

Согласно данным Национального банка, в Беларуси в настоящее время зарегистрирована 101 лизинговая организаций. Самые крупные из них являются структурными подразделениями зарегистрированных банков, но большинство работают как самостоятельные организации.

На 1 июля 2019 года совокупный уставный фонд лизинговых организаций составил 654,3 млн рублей, или в среднем по 6,5 млн рублей на одну организацию. При этом объем лизингового портфеля всех организаций достиг рекордной суммы - 4,5 млрд рублей, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом (январь-июль) 2018 года на 30,6%. Если темпы роста лизингового портфеля сохраняться, то по итогам всего года он вырастет более чем на 50% и поставит абсолютный рекорд для Беларуси - более 5 млрд рублей. Иными словами, на каждый рубль уставного фонда лизинговых организаций будет приходиться уже около 8 рублей лизинговых обязательств.

По прежнему, основная масса лизинговых обязательств приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 86,1%. Однако и доля физических лиц уже не кажется такой ничтожной, как раньше, достигнув размера 13,9%. На 1 июля 2019 года обязательства физических лиц составили уже 625,5 млн рублей.

Для сравнения задолженность по кредитам, несмотря на снижение ставки рефинансирования и смягчение условий кредитования, растет значительно меньшими темпами. По данным Нацбанка, по сравнению с начала 2019 года она увеличилась всего на 4,9%. Правда, объем кредитной задолженности в 10 раз больше лизинговой и составляет свыше 46 млрд рублей.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси отмечает стремительный рост лизингового портфеля Беларуси в 2019 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышел посмертный клип одного из главных американских рэперов у молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика