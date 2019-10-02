Лизинговый портфель Беларуси увеличился более чем на 30 процентов в 2019 году

Источник материала: Ежедневник





Национальный банк Беларуси отмечает стремительный рост лизингового портфеля Беларуси в 2019 году.

Согласно данным Национального банка, в Беларуси в настоящее время зарегистрирована 101 лизинговая организаций. Самые крупные из них являются структурными подразделениями зарегистрированных банков, но большинство работают как самостоятельные организации.

На 1 июля 2019 года совокупный уставный фонд лизинговых организаций составил 654,3 млн рублей, или в среднем по 6,5 млн рублей на одну организацию. При этом объем лизингового портфеля всех организаций достиг рекордной суммы - 4,5 млрд рублей, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом (январь-июль) 2018 года на 30,6%. Если темпы роста лизингового портфеля сохраняться, то по итогам всего года он вырастет более чем на 50% и поставит абсолютный рекорд для Беларуси - более 5 млрд рублей. Иными словами, на каждый рубль уставного фонда лизинговых организаций будет приходиться уже около 8 рублей лизинговых обязательств.

По прежнему, основная масса лизинговых обязательств приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 86,1%. Однако и доля физических лиц уже не кажется такой ничтожной, как раньше, достигнув размера 13,9%. На 1 июля 2019 года обязательства физических лиц составили уже 625,5 млн рублей.

Для сравнения задолженность по кредитам, несмотря на снижение ставки рефинансирования и смягчение условий кредитования, растет значительно меньшими темпами. По данным Нацбанка, по сравнению с начала 2019 года она увеличилась всего на 4,9%. Правда, объем кредитной задолженности в 10 раз больше лизинговой и составляет свыше 46 млрд рублей.