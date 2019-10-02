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Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.
03.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 сентября 2019 18:21 1062
Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.
Необычный формат для обучения финансовой грамотности подрастающего поколения выбрал ОАО «БНБ-Банк». По заказу и при финансовой поддержке ОАО «Белорусский народный банк» поставил детский спектакль по финансовой грамотности «Лев Лявон в стране финансов», который показали для юных солигорчан 20 сентября во Дворце культуры г. Солигорска.
Посмотрев спектакль «Лев Лявон в стране финансов» (продолжительность 45-50 минут), маленькие зрители узнали, что такое деньги и как их тратить с умом, что такое банковская карточка и банкомат, в какой банк отнести деньги, чтобы получить прибыль, почему, увидев слишком выгодные условия, нужно быть осторожным.
Сюжет спектакля понравился маленьким зрителям. Из Африки в родные края возвращается Бусел Алесь. Вместе со своим другом Львом Лявоном ему предстояло совершить различные операции с деньгами – воспользоваться банкоматом, расплатиться в магазине банковской карточкой, обменять деньги в банке. Конечно, на пути героев встретится много испытаний.
Мошенники Кошка Багира и Лиса Алиса попытаются хитростью и обманом выманить у Бусла Алеся и Льва Лявона деньги и карточки, но наши герои быстро раскрыли обман и научили маленьких зрителей тому, как правильно себя вести, чтобы не попасться на уловки мошенников.
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20 сентября 2019 18:21 1062 Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов»...
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