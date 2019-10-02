ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.

03.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


20 сентября 2019 18:21 1062

Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Необычный формат для обучения финансовой грамотности подрастающего поколения выбрал ОАО «БНБ-Банк». По заказу и при финансовой поддержке ОАО «Белорусский народный банк» поставил детский спектакль по финансовой грамотности «Лев Лявон в стране финансов», который показали для юных солигорчан 20 сентября во Дворце культуры г. Солигорска.

Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.

Посмотрев спектакль «Лев Лявон в стране финансов» (продолжительность 45-50 минут), маленькие зрители узнали, что такое деньги и как их тратить с умом, что такое банковская карточка и банкомат, в какой банк отнести деньги, чтобы получить прибыль, почему, увидев слишком выгодные условия, нужно быть осторожным.

Важно, что финансовые и экономические знания даются зрителям в игровой форме, способствуя их подготовке к взрослой жизни.

Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.
Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.
Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.

Сюжет спектакля понравился маленьким зрителям. Из Африки в родные края возвращается Бусел Алесь. Вместе со своим другом Львом Лявоном ему предстояло совершить различные операции с деньгами – воспользоваться банкоматом, расплатиться в магазине банковской карточкой, обменять деньги в банке. Конечно, на пути героев встретится много испытаний.

Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.
Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.
Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов» показали для юных солигорчан.

Мошенники Кошка Багира и Лиса Алиса попытаются хитростью и обманом выманить у Бусла Алеся и Льва Лявона деньги и карточки, но наши герои быстро раскрыли обман и научили маленьких зрителей тому, как правильно себя вести, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 сентября 2019 18:21 1062 Детский спектакль «Лев Лявон в стране Финансов»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лизинговый портфель Беларуси увеличился более чем на 30 процентов в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика