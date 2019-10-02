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В Беларуси восстановили монумент – символ единения славянских народов
03.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Гомельской области восстановили уникальный монумент. Он находится на границе трех стран: России, Беларуси, Украины - и символизирует единение славянских народов, передает «МИР 24»
Официально этот памятник называется монумент Дружбы, но местные жители давно придумали ему более лиричное наименование – «Три сестры». В последнее время сооружение переживало не лучшие времена. Ситуацию изменили представители молодежных организаций. Они высадили деревья и кустарники, обновили газон, а, главное, отремонтировали сам памятник.
Монумент Дружбы возведен в августе 1975 года и посвящен 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее в Беларуси открыли памятник бойцам, которые погибли при обороне Минска в июне 1941 года. Монумент установили на территории учебного центра частей гарнизона «Воловщина», на месте братской могилы, где захоронены останки 10 военнослужащих.
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Официально этот памятник называется монумент Дружбы, но местные жители давно придумали ему более лиричное наименование – «Три сестры».
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