Под Минском построили энергоэффективный дом. Рассказываем, как он выглядит и сколько стоит

Источник материала: Tut.by

Чуть более года назад это был просто участок с законсервированным фундаментом в деревне Криницы. В это трудно поверить, но за это время здесь успели построить дом с современной архитектурой, отдельную баню с бассейном, а также создать благоустройство с дорожками, подпорными габионными стенками и газоном. REALTY.TUT.BY подробно изучил этот объект недвижимости.





Деревня Криницы находится в молодечненском направлении. В нее можно попасть как по молодечненской трассе, так и по МКАД-2. Такое расположение позволяет добираться до Минска за 20−25 минут. Несомненный плюс места — природное окружение, электричество, газ и даже оптоволокно.



Отделка фасада необычная — специальная керамогранитная плитка, а не клинкер

Строительство начали в июле 2018 года. Свайно-ростверковый фундамент, который прилагался к участку, частично был использован при строительстве нового — утепленной шведской плиты (УШП).

Проект дома на 170 м² соответствует представлениям владельца о современной архитектуре — функционально, без излишеств. Стоит отметить, что он задумывал свой дом как энергоэффективное жилье с минимальными расходами на отопление.





Стены собирались из «теплых» керамзитобетонных блоков «Термокомфорт» толщиной 400 мм. Перекрытия — монолитные. Дополнительно стены утеплили каменной ватой 100 мм. Вкупе с УШП, энергоэффективными окнами и теплоизолированной кровлей дом представляет собой настоящий термос, в котором прохладно летом и тепло зимой при минимальном энергопотреблении на кондиционирование и отопление.









































В зиму дом вошел уже с окнами, крышей и отоплением. Осенью на участок пригласили бурильщиков — после себя они оставили скважину для воды глубиной 80 метров.

Работы на объекте не останавливались: внутри закончили монтировать отопление, систему принудительной вентиляции с рекуператором, электропроводку, систему «Умный дом», видеонаблюдение. К весне закончили с отделкой.





На первом этаже расположена просторная гостиная, кухня с выходом на крытую террасу, жилая комната, санузел, котельная и прачечная.





На втором этаже три спальни, санузел и большая терраса с отличным видом.





Плоская крыша дома накрыта мембраной ПВХ. Гарантийный срок такой кровли — 50 лет. Производитель утверждает, что за это время с ней ничего не произойдет. На крыше смонтировали вакуумный солнечный коллектор — он обеспечивает дом бесплатной горячей водой.





В доме две террасы. Первая расположена на первом этаже, выход на нее из кухни. Она крытая, защищает от дождя светопрозрачный шифер, который опирается на сварные металлические фермы.





Такая же терраса с выходом из комнат есть на втором этаже. С нее открывается вид на поле и лес.





Одновременно с домом на участке строилась еще и баня на 54 «квадрата». По архитектуре и внешней отделке она поддерживает концепцию дома. Баня на дровах, парилка отделана липой. Положительную температуру в зимний период здесь поддерживают электрические карбоновые обогреватели.





Над участком в 18 соток поработали и ландшафтники: склоны подровняли, установили подпорные стенки, заборы, высадили декоративные растения и газон. В итоге к концу лета дом выглядел полностью готовым к проживанию, оставалось лишь расставить мебель.





Однако у владельца изменились планы, и заселяться он не стал. Дом выставили на продажу: его оценили в 718 тысяч рублей.