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В Бресте орудует маньяк? УВД: Это очередной фейк!

03.10.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня (02.10.2019) сразу несколько читателей БрестСИТИ интересовались, действительно ли в микрорайоне «Ковалево» в Бресте объявился маньяк?

В Бресте орудует маньяк? УВД: Это очередной фейк!

«Гуляет» информация и по школьным родительским чатам. И в очередной раз встает вопрос, насколько достоверна данная информация? Ведь никаких сообщений/предупреждений/ориентировок на сайте МВД нет. Напомним, несколько дней назад уже пересылали сообщения о пропавшем в Бресте школьнике, хотя информация к Бресту никакого отношения не имела.

Но на всякий случай мы решили узнать официальную информацию в УВД Брестского облисполкома. Стоит ли волноваться жителям микрорайона? Как нас заверили, никакого маньяка нет. Более того, у УВД есть информация, откуда растут «ноги» у этих сообщений.

Так что не стоит пересылать подозрительные сообщения, и уж тем более доверять непроверенной информации в чатах.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня (02.10.2019) сразу несколько читателей БрестСИТИ интересовались, действительно ли в микрорайоне «Ковалево» в Бресте объявился маньяк? «Гуляет» информация и...
 
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