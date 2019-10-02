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В Бресте орудует маньяк? УВД: Это очередной фейк!
03.10.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня (02.10.2019) сразу несколько читателей БрестСИТИ интересовались, действительно ли в микрорайоне «Ковалево» в Бресте объявился маньяк?
«Гуляет» информация и по школьным родительским чатам. И в очередной раз встает вопрос, насколько достоверна данная информация? Ведь никаких сообщений/предупреждений/ориентировок на сайте МВД нет. Напомним, несколько дней назад уже пересылали сообщения о пропавшем в Бресте школьнике, хотя информация к Бресту никакого отношения не имела.
Но на всякий случай мы решили узнать официальную информацию в УВД Брестского облисполкома. Стоит ли волноваться жителям микрорайона? Как нас заверили, никакого маньяка нет. Более того, у УВД есть информация, откуда растут «ноги» у этих сообщений.
Так что не стоит пересылать подозрительные сообщения, и уж тем более доверять непроверенной информации в чатах.
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Сегодня (02.10.2019) сразу несколько читателей БрестСИТИ интересовались, действительно ли в микрорайоне «Ковалево» в Бресте объявился маньяк? «Гуляет» информация и...
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