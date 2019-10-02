Вазы перекрасят только в следующем году. «Горремавтодор» ответил Минкульту на многочисленные письма

Источник материала: Tut.by

«Горремавтодор» ответил Министерству культуры на запрос о необходимости перекрасить желтые вазы на проспекте Независимости. Вернуть балюстраде исторический цвет пообещали в следующем году. Узнали, почему предприятие не может сделать это в 2019-м.



Фото из телеграм-канала «Минск и минчанин»

Сотрудники Министерства культуры недавно написали запрос в Мингорисполком — о том, что вазы нужно перекрасить в их исторический цвет. Городские власти переадресовали запрос в «Горремавтодор», у которого вазы на проспекте находятся на балансе. Предприятие пояснило, что работы выполнят в следующем году.

— По информации «Горремавтодора», сейчас по заказу Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома разрабатывается концепция благоустройства проспекта Независимости на участке от улицы Свердлова до площади Победы. От улицы Янки Купалы до площади Победы отреставрируют балюстрады. Учитывая это, а также то, что наступил неблагоприятный период для проведения работ, в «Горремавтодоре» считают нецелесообразным перекрашивать вазы в текущем году, — объясняет начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

Реконструкцию в этой части города уже начали: реставрируют монумент Победы, на проспекте заменили фонари и опоры столбов.



Скриншот «Яндекс.Карты»

Министерство культуры уже не раз писало в Мингорисполком, что вазы нужно перекрасить. Сейчас остается ждать.

«Горремавтодор» подчиняется Мингорисполкому, поэтому последний может повлиять на свою организацию.

— В соответствии с Законом «О местном управлении и самоуправлении» у города есть полномочия осуществлять контроль и проводить мероприятия по охране историко-культурного наследия. У них есть информация о том, какое цветовое решение согласовано Минкультуры, это их задача контролировать подобные вопросы. Мы же пытаемся решить это цивилизованно и указываем на необходимость выполнения требований законодательства, — поясняет Наталья Хвир.

В Министерстве культуры объясняют: перед тем как выполнять работы по покраске фасадов зданий, сооружений, архитектурных элементов, по закону необходимо выполнить научно-исследовательские работы, в которые входит комплексное научное исследование, а также физико-химическое исследование состава краски, которая применялась изначально. Нынешняя желтая краска не соответствует проекту и рекомендациям специалистов, которые делали экспертное заключение.





Напомним, вазы на балюстраде возле цирка без согласования перекрасили в нехарактерный желтый цвет еще летом 2018 года. Против такого изменения составили петицию минчане, Комитет архитектуры Мингорисполкома направил «Горремавтодору» предписание устранить нарушения. Но финансирования не было, поэтому «Горремавтодор» пообещал перекрасить вазы к 1 мая 2019 года. В августе 2019 года стало известно, что руководство города разрешило «Горремавтодору» оставить все как есть.

Вазы на проспекте изначально были цвета, приближенного к цвету разбеленной охры. Балюстрада — объект историко-культурной ценности 2-й категории (имеет национальное значение), она находится в государственном списке материальных недвижимых историко-культурных ценностей.