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«Спортзалы - это не панацея». Как парень в 16 лет похудел на 34 килограмма

03.10.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанину Вове Клюйко 18 лет. Два года назад он похудел с 95 до 61 килограмма. И это за семь месяцев! История преображения Вовы — в его монологе.


Так Вова выглядит сейчас. Фото из личного архива

Почему Вова решил похудеть?

— Я с самого детства был чуть полным, и в 2017-м начал задумываться о своем лишнем весе. На это повлияли несколько факторов. Первое — давление со стороны класса. У меня достаточно широкие бедра, и в восьмом-десятом классе моя фигура напоминала грушу. Некоторые девочки в классе над этим смеялись. Другие девчонки воспринимали меня нормально, но только как друга. Я чувствовал дискомфорт: ты мальчик, у тебя могут какие-то чувства появляться, но на тебя не обращают внимания.

Второе — эндокринолог постоянно намекал на то, что у меня ожирение и нужно сбрасывать вес, потому что это вредно для здоровья.


Класс Вовы. Он — крайний справа. Фото из личного архива, февраль 2017-го

Из-за больших бедер мне было сложно подобрать штаны, они постоянно протирались. Как-то я поехал выбирать брюки вместе с папой, он у меня мастер спорта по легкой атлетике. В примерочной словил его разочарованный взгляд.

Спросил у двоюродного брата: «Посмотри на меня, все действительно ужасно?» Он ответил, что не совсем, но если я продолжу такой образ жизни, то видео про 500-килограммовые туши станут реальностью.

У меня был жуткий режим дня: я ел какие-нибудь макароны с сыром, ложился в кровать и ковырялся в планшете. В десятом классе мне давали достаточную сумму денег, я через день гонял в магазин: покупал чипсики, целую бутылку газировки. Такую бутылку я выпивал за часа два и думал, что в этом нет ничего плохого.

Фото из личного архива

Компьютерные игры стали дополнительным мотиватором к похудению. Был один киберспортсмен, который очень быстро сбросил вес ради своей девушки, и я подумал, что смогу так же. Тем более что я сам игрок. Начинал с «Доты 2», меня туда друзья в 2013 году позвали. Поигрывал, был немножко нубом: понял, что это не мое, поэтому перешел на CS: GO. Приходил из школы и играл по часов шесть, собой вообще не занимался.

Как Вова худел?

— Все перечисленные факторы замотивировали меня в 2017-м взять себя в руки и изменить свой вес. Я отказался от вредной пищи, организовал себе дефицит калорий. Как я теперь понимаю из опыта, это было неправильно: организму нужно около двух тысяч килокалорий в день, а я ел на 700. С утра — овсянку быстрого приготовления с печеньем, на обед — яблоко или салат с помидорами. На ужин было куриное филе с салатом. Было ощущение, что у меня просто ужался желудок: мне приходилось заставлять себя что-то съесть. Я даже хлеб боялся съесть — думал, что меня раздует.

При этом я тренировался: хотел убрать бедра и попу, поэтому делал приседания. Начал с 80 повторений в день, и это казалось очень большой нагрузкой. Потом мышцы начали привыкать, и я делал 100 приседаний: пять подходов по 20 раз.

Подтягиваться я вообще не мог, потому что руки были слабыми. Когда диета, приседания и прогулки помогли мне сбросить вес, папа купил домой турник — и я начал на нем висеть. За пару дней смог подтянуться один раз, а сейчас делаю 25 подходов. Спортзалы — это не панацея: и дома можно нормально тренироваться.


«До» (конец 2016 года) и «после» (2019-й) похудения. Фото из личного архива

После того как я сбросил вес, у меня осталось очень много растяжек на ногах. Еще была обвисшая кожа, но она достаточно быстро стянулась.

Самая большая проблема, когда ты быстро худеешь, — это гардероб. Перед летней поездкой мне покупали одежду, но я похудел, и она стала мне велика. Купили новую — через несколько месяцев и она стала для меня большой. А постоянно покупать новые вещи ты не можешь, поэтому приходилось потуже затягивать ремень. С сентября по ноябрь 2017-го я проходил в огромных штанах и рубашках, был полный оверсайз.

Как похудение изменило жизнь Вовы?

— В мае 2017-го я весил 95 килограммов, к декабрю того же года сбросил вес до 61 килограмма. Сейчас вешу 65 — девушка откормила. С личной жизнью у меня все хорошо, с девушкой я встречаюсь почти два года. Мы познакомились с ней под конец моей трансформации. Вместе еще не живем, но собираемся.

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Думаю, папа был рад, когда я похудел, хотя он у меня не особо эмоциональный. Я постоянно чувствовал его недовольство по отношению ко мне. Я его не обвиняю, испытываю только благодарность — одним из главных мотиваторов для меня в том числе было уважение в глазах отца. Я хотел, чтобы он мной гордился.

Сейчас у меня нет какого-то строгого рациона. Я просто отказался от вредной еды и ем только домашнюю пищу. Каждый вечер уминаю салат с помидором и луком, ем фрукты, овощи и вообще не пью сладкую воду, не ем чипсы. От компьютерных игр я тоже отказался из-за того, что у меня кардинально поменялось мышление. Начал развиваться, книги читать — биографии, бизнес-литературу. Только представьте: за 2017-й год я потратил на игры долларов 200. Сейчас я начал заниматься программированием, и хорошо было бы те «игровые» деньги потратить на софт.


Фото из личного архива

Мой опыт с похудением — это история о том, насколько важна для человека самодисциплина. Многие понимают, что это такое, но единицы себя к ней приучают. Я сам ленился, но нужно просто начать что-то делать — тебе будет просто жалко потерянного результата. Худеть нужно не для кого-то, а для себя: если тебе комфортно в своем весе, не нужно подстраиваться под общество. Но если ты решил этим заниматься, вырабатывай привычку, забивать нельзя.

Диетолог: «Козырь Вовы — его молодость»


Марта Марудова, диетолог-нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса.

— Совсем недавно медики говорили, что экстремальное похудение гарантирует быстрый возврат веса. Но последние исследования показали, что скорое снижение массы тела никак не влияет на возможность удержания этого веса, — объясняет Марта Марудова, диетолог-нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса. — Понятно, что резкое ограничение калорийности пищи вперемешку с физическими нагрузками не каждому подойдут.

Козырь этого парня — его молодость, поэтому такой метод похудения ему зашел «на ура». Но нужно понимать, что правильно было бы пройти обследование, сдать глюкозу, биохимию — те минимальные анализы, после которых становится понятно, что нужно делать дальше. Также мы говорим об успешности похудения по прошествии времени: если в течение трех лет после сброса веса человек оставил хотя бы 30−50% от сброшенного, то такая стратегия похудения является успешной. К минусам такого похудения можно отнести возможные проблемы с волосами и ногтями.

С одной стороны, 34 килограмма за полгода — это много. Но если мы количество этих килограммов разделим на весь период похудания, то это порядка пяти килограммов сброса в месяц — не архимного. Безопасной скоростью снижения веса считается 3−6 килограммов в месяц.

Обязательно нужно смотреть на то, за счет чего человек снижал вес. Одно дело, когда у человека много лишней жидкости и он снижает потребление воды, и совсем другое, когда человек на низком калораже снижает вес и теряет мышечную ткань. Для парня в 17 лет это актуально, потому что он еще растет. Мышцы — наше все, это касается и взрослых людей. При снижении веса за счет мышечной ткани уменьшается сердечная мышца и другие внутренние органы, из-за чего могут возникнуть осложнения. Например, у человека могут опуститься почки. Наши органы находятся на жировых подушках, и при похудении клетки не успевают изменить свое месторасположение, из-за чего могут возникнуть проблемы. Та же кожа не всегда успевает подтягиваться: есть нюансы, которые могут сопутствовать быстрому снижению веса.

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