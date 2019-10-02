Дубровенские школьники приняли участие во II слете юных посланников мира

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Беларуси ширится сеть учреждений образования, которые носят статус Школа мира. Этот проект инициирован Белорусским фондом мира. Он рассчитан на реализацию пяти направлений: «Народная дипломатия», «Память», «Забота и милосердие», «Мир через культуру», «Юный миротворец».

В прошлом году статус Школа мира получила первая школа на Витебщине — средняя школа №1 г.Городок. А уже в этом году, в преддверии Международного дня мира Городокщина принимала участников II слета юных посланников мира, посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году малой родины. В слете участвовали школьники из Городка, Витебска, Новополоцка, Шумилино, Дубровно, г.Бабаево Вологодской области и г. Деденево Московской области Российской Федерации.

Участников второго слета юных посланников мира приветствовал председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. Он напомнил, что только на территории нашей области находится более 1500 воинских захоронений и мемориалов, призвал школьников бережно хранить память о погибших героях.

В рамках второго слета юных миротворцев на Витебщине дан старт Международной акции памяти «Во славу общей победы!».Представители делегаций получили специальные карты, на которых нанесены памятные места времен Великой Отечественной. Активисты не только осуществят забор земли в этих местах, но и наведут на них порядок. Капсулы с землей со всех районов Беларуси передадут в Храм-Памятник в честь Всех Святых в столице Беларуси. Торжественная церемония закладки более 100 капсул с землей с мест памяти Великой Отечественной войны, а также из пограничных с Беларусью стран и особо знаковых мест, посвященных памяти павших во Вторую мировую войну, пройдет 9 мая 2020 г. в присутствии глав государств, дипломатических миссий, общественных организаций.

В рамках слета был налажен видеомост с посланниками мира из школ Республики Беларусь и Российской Федерации.

Ребята из разных городов и стран в рамках видеоконференции «Моя Школа мира» обменялись мнениями о том, что такое мир в их представлении, что они сейчас могут сделать для его сохранения, как в их школах хранят память о славном боевом прошлом земляков и воинов-освободителей.

Юные миротворцы посетили также памятное для жителей Городокского района место — Щелбовские леса, которые в годы Великой Отечественной войны были партизанским краем.

Дубровенщину на слете представляли учащиеся Осинторфской школы, которая борется за присвоение ей почетного звания Школа мира.

— В школе создан отряд юных миротворцев. Это учащиеся-лидеры, которые не просто участвуют в мероприятиях, предложенных школьной и районной администрацией, но и сами являются инициаторами миротворческих акций, добрых дел, — рассказала Любовь Шарахаева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Осинторфской средней школы. — В нашей школе реализуется проект «Формирование гражданско-патриотических качеств личности в образовательном процессе на основе историко-культурного наследия родного края».

Это позволяет изучать историю родной земли, воспитывать приверженность идеям миротворчества, здорового образа жизни, активной жизненной позиции.

Светлана Рыжанская, председатель районной организации Белорусского фонда мира отметила:

—Одним из направлений, формирующих социальную активность и жизненную позицию школьников, является участие в Международном Движении юных миротворцев. Миротворчество — создание социальной обстановки в мире, когда царит взаимопонимание, когда нет конфликтов, а миротворец — человек, достойный нравственного совершенства, занимающийся созданием такой обстановки. Реализация направлений, которые предусматривает проект Школа мира созвучна с главными программами и направлениями деятельности Фонда мира. Это встречи с ветеранами, научная и исследовательская работа, забота об инвалидах, детях-сиротах, поддержка волонтерского движения, трудовые акции и благоустройство мемориалов.

Многое реализуется в районе и сегодня, но в рамках проекта работа приобретет новую форму, поможет провести своего рода перезагрузку. Нынешнее поколение требует других подходов, нужно сделать так, чтобы дети знали о минувших трагедиях, прочувствовали и осознали значимость мира. Все больше детей должно быть вовлечено в миротворческое движение, что позволит навести мосты дружбы и взаимопонимания между народами и сохранить мир в душе, мир в стране, мир на Земле!

Елена КОРСАКОВА.