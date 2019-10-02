|
В Бресте мужчина спал на проезжей части под присмотром собаки
Источник материала: Tut.by
29 сентября в микрорайоне «Киевка» брестские водители заметили мужчину, который спал посреди дороги под присмотром своей собаки,
Видео:
Сообщение о «пешележе» в дежурную часть поступило утром. Звонивший сообщил, что на проезжей части улицы Войкова лежал человек, а рядом с ним — пес.
Прибывшие на место инспекторы подняли с дороги мужчину. По внешним признакам он был пьян. Однако от прохождения освидетельствования пешеход отказался.
На него составили протокол за нарушение ПДД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяина оштрафовали, собака отделалась профилактической беседой (но это неточно).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)