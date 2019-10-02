В Бресте мужчина спал на проезжей части под присмотром собаки

Источник материала: Tut.by

29 сентября в микрорайоне «Киевка» брестские водители заметили мужчину, который спал посреди дороги под присмотром своей собаки, сообщает МВД.

Видео: УВД Брестского облисполкома

Сообщение о «пешележе» в дежурную часть поступило утром. Звонивший сообщил, что на проезжей части улицы Войкова лежал человек, а рядом с ним — пес.

Прибывшие на место инспекторы подняли с дороги мужчину. По внешним признакам он был пьян. Однако от прохождения освидетельствования пешеход отказался.

На него составили протокол за нарушение ПДД.