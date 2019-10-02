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Россельхознадзор обвинил белорусские фирмы в ложном транзите

03.10.2019 07:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Россельхознадзор обвинил белорусские фирмы в ложном транзите
Фото из открытых источников

Россельхознадзор c 4 октября 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками через территорию России в адреса казахских, армянских и киргизских хозяйствующих субъектов.

Товары, транспортируемые указанными компаниями, пропустят только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии намерения принять данную продукцию. 

Россельхознадзор обвинил белорусские фирмы в ложном транзите
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