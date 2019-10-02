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Россельхознадзор обвинил белорусские фирмы в ложном транзите
03.10.2019 07:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Россельхознадзор c 4 октября 2019 года
Товары, транспортируемые указанными компаниями, пропустят только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии намерения принять данную продукцию.
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