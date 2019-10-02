ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы наконец смогут слушать группу Rammstein в «Яндекс.Музыке»

03.10.2019 08:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня для прослушивания в «Яндекс.Музыке» стали доступны все студийные альбомы группы Rammstein. До этого услышать легендарную немецкую группу в популярном сервисе было невозможно. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказали в пресс-службе «Яндекса».


Фото: vk.com/rammstein_vk. Автор фото Jens Koch

В пресс-службе компании отмечают, что дискография группы долгое время оставалась одной из самых востребованных среди белорусских слушателей.

«Мы стараемся прислушиваться к потребностям и пожеланиям пользователей. Помимо добавления востребованного контента, готовим плейлисты с новой и актуальной музыкой из Беларуси, обновляем чарт в режиме онлайн — у нас есть местный музыкальный редактор. Треки Rammstein, вероятно, в скором времени можно будет наблюдать в топе белорусского чарта», — говорит Амир Биктимиров, руководитель по международному развитию «Яндекс.Музыки».

Отметим, что «Яндекс.Музыка» стала первым из локальных стриминговых сервисов, получивших права на дистрибуцию контента Rammstein в Беларуси.

Все рок-концерты в Минске по одной ссылке собраны для вас

Читайте также
«Непристойный и омерзительный». Почему в Сети жестко раскритиковали новый клип Rammstein
«Гитарист сменил имя в паспорте». Rammstein хотели сохранить в секрете визит в Минск, но что-то пошло не так

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на турнир по фигурному катанию

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня для прослушивания в «Яндекс.Музыке» стали доступны все студийные альбомы группы Rammstein. До этого услышать легендарную немецкую группу в популярном сервисе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мое тело - мое дело. Могут ли стриптизерши быть феминистками?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Lida.Info
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика