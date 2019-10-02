Белорусы наконец смогут слушать группу Rammstein в «Яндекс.Музыке»

Источник материала: Tut.by

Сегодня для прослушивания в «Яндекс.Музыке» стали доступны все студийные альбомы группы Rammstein. До этого услышать легендарную немецкую группу в популярном сервисе было невозможно. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказали в пресс-службе «Яндекса».



Фото: vk.com/rammstein_vk. Автор фото Jens Koch

В пресс-службе компании отмечают, что дискография группы долгое время оставалась одной из самых востребованных среди белорусских слушателей.

«Мы стараемся прислушиваться к потребностям и пожеланиям пользователей. Помимо добавления востребованного контента, готовим плейлисты с новой и актуальной музыкой из Беларуси, обновляем чарт в режиме онлайн — у нас есть местный музыкальный редактор. Треки Rammstein, вероятно, в скором времени можно будет наблюдать в топе белорусского чарта», — говорит Амир Биктимиров, руководитель по международному развитию «Яндекс.Музыки».

Отметим, что «Яндекс.Музыка» стала первым из локальных стриминговых сервисов, получивших права на дистрибуцию контента Rammstein в Беларуси.

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