Мое тело - мое дело. Могут ли стриптизерши быть феминистками?

Источник материала: Tut.by

Городской совет британского города Шеффилд отказался отзывать лицензию у местного стрип-клуба Spearmint Rhino («Мятный носорог»). Несмотря на протесты феминистских организаций Великобритании, заведение продолжает работать.



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Дебаты о закрытии стрип-клубов в разных городах страны идут не первый месяц. В конце прошлого года в Бристоле активистки требовали лишить лицензии заведение Urban Tiger («Городской тигр»).

Затем недовольные стриптизом феминистки обратили внимание на Манчестер и Шеффилд, в ответ на это танцовщицы вышли на митинг с лозунгами «Мое тело — мое дело» и «Героини тверк-класса» (Лозунг Twerking Class Heroes созвучен названию песни Джонна Леннона Working Сlass Нero — «Герой рабочего класса»), требуя оставить их в покое и дать спокойно работать.

«Меня этим не купишь»

Против стрип-клубов в Великобритании выступает, в частности, «Партия за равноправие женщин» (Women's equality party). Ее руководство настаивает на том, что стриптиз превращает женщину в сексуальный объект, унижая и эксплуатируя её.

«Это не только про конкретных женщин и их права. Это про нас всех как про общество, которое считает эту ситуацию нормальной», — заявила лидер партии в Шеффилде Шарлотта Мид в интервью британскому телеканалу Channel 4.

Со стрип-клубами также активно борется группа активисток «Меня этим не купишь». В начале года они попросили нескольких мужчин прийти в стрип-клуб Spearmint Rhino со скрытой камерой. Те провели съемку и заявили о нарушениях. По словам снимавших, шесть танцовщиц ласкали друг друга перед клиентами.

«У нас не было другого выбора, кроме как тайно провести съемку. Три женщины публично заявляли о домогательствах в этом клубе. Нарушения там находили не только мы, но и городской совет. Но заведение продолжает работать, ему продлевают лицензию. Речь идет не о конкретном клубе, а обо всей индустрии — такие же нарушения мы встречаем в каждом третьем стрип-клубе страны», — заявила Русской службе Би-би-си председатель движения Саша Ракофф.



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В доказательство своих слов она приводит аудиоинтервью с танцовщицами.

«Невозможно сосчитать, сколько раз клиенты в клубе хватали и лапали меня. Менеджеры просто говорили — такая уж работа, следует этого ожидать. Меня постоянно обзывали: называли шлюхой или куском дерьма. Ты как человек второго сорта», — утверждает на записи танцовщица Джемма.

Ракофф уверена, что все стриптизерши страдают от психологических проблем, сложных отношений в семье и низкой самооценки. При этом они мало зарабатывают и постоянно подвергаются насилию в клубе.

С такими утверждениями спорят многие танцовщицы, и не только в Великобритании. В их числе — блогер Тиана Джованович из Австралии. Девушка ведет свой канал на YouTube и подкаст, в которых среди прочего рассказывает о том, каково это — быть стриптизершей.

В интервью Русской службе Би-би-си Тиана говорит, что не испытывает проблем с самооценкой и довольна своей работой. При этом она подчеркнула, что поведение клиентов в клубе действительно может выходить за рамки дозволенного.

Тиана — блогер, активистка и стриптизерша, 23 года, стаж 6 лет:

Начав учиться в университете, я сразу поняла, что хочу иметь деньги и путешествовать. Я всегда была уверена в своем теле и своей сексуальности, поэтому, когда знакомая посоветовала попробовать стриптиз, я решилась почти сразу.

Испытательный срок длился две недели. За это время я решила, что такая работа — для меня. Я сама определяю, сколько смен, а значит, и денег.

В Австралии в каждом штате свой закон о стрип-клубах. Например, там, где живу я, посетители могут прикасаться к стриптизершам во время приватного танца — трогать грудь и попу (запрещено касаться стриптизерши ртом и трогать ее гениталии).

В моем клубе я получаю 85% с каждого приватного танца. По будням в хорошие дни зарабатываю около 500 долларов, по выходным от 500 до 1200. Это уже после уплаты комиссии клубу.

Нас никто не спаивает. Напротив, в клубе нам могут давать бокалы с водой и лимоном или содовой, которые выглядят, как алкоголь, чтобы мужчины думали, что мы выпиваем.



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Мне нравится возможность выступать, привлекать внимание. Еще интересны человеческие контакты и разговоры с мужчинами. Многие из них гораздо старше меня, и их взгляды на жизнь во многом расширяют и мой кругозор.

Один из моих регулярных клиентов очень откровенно рассказывал мне о сексуальных домогательствах в его семье, о том, как его сестры и кузины регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны отца и как это на них повлияло. Он говорил, что никогда не чувствовал себя комфортно, занимаясь сексом, но в стрип-клуб ходить любит.

При этом я бы не сказала, что у всех посетителей какие-то проблемы. У каждого своя причина прийти в клуб: детские травмы или несчастливый брак, недостаток внимания дома.

Но много и тех, кто счастливо женат, имеет детей и просто любит смотреть шоу, общаться со стриптизершами и проводить время с друзьями.



Фото: Reuters

Негативная сторона этого бизнеса — клиенты, которые думают, что могут обращаться с тобой без уважения. Некоторые не заказывают приватный танец, при этом позволяют себе прикасаться к нам.

Есть проблема дискриминации за стенами клуба. Знаю танцовщиц, которые скрывают это, потому что боятся потерять семью или другую работу. Дети стриптизерш очень часто подвергаются жестокому буллингу в школе.

Мои родители неоднозначно относятся к этой профессии. Мама понимает, папа нет. Он пытался остановить меня, когда я только начала работать, но теперь мы просто это не обсуждаем. Хотя я уверена: в молодости отец много раз бывал в стрип-клубах (смеется).

У меня две степени бакалавра: философия, в частности, вопросы восприятия морали и этики, и социология — исследование о том, как работает дискриминация в обществе. Сейчас я готовлюсь к защите степени магистра и в дальнейшем планирую докторат. Но стриптиз бросать не собираюсь.

Эта работа, как и вся секс-индустрия, вызывает негатив у приверженцев традиционных представлений о сексе и семье, у тех, кто верит, что секс и все сексуальные игры возможны только между двумя любящими людьми с целью завести ребенка. В этой парадигме — да, стриптиз — это что-то грязное.



Фото: Reuters

Но если вам кажется, что секс — это естественное желание человека, которым стоит заниматься, чтобы получать удовольствие, то вопросов к секс-индустрии у вас меньше.

«Этичные стриптизерши»

На фоне требований закрыть стрип-клубы на экраны по всему миру вышел фильм «Стриптизерши».

Кино о танцовщицах, которые спаивали (подсыпая в алкоголь снотворное) и грабили богатых мужчин с Уолл-стрит, основано на реальной истории.

А снявшаяся там в эпизодической роли певица Cardi B (в этом году она получила Grammy за лучший рэп-альбом) в прошлом действительно несколько лет работала стриптизершей в одном из клубов Нью-Йорка.

«Мне нравилось быть стриптизершей. Многие хотят услышать от меня, что ненавидела это занятие и не рекомендую его каждому. Советовать не буду — это действительно не для всех. Но в свои 20 лет я уже зарабатывала по 20 тысяч долларов», — заявила певица на Ellen DeGeneres Show.

При этом в профессиональном сообществе фильм восприняли неоднозначно. Многих возмутило, что во время съемок стрип-клуб, где происходило действие, был закрыт на неделю без компенсации танцовщицам, и ни одна девушка, которая там работала, не приняла участие в съемках.

С резкой критикой выступил, в частности, профсоюз западного Лондона «Этичные стриптизерши». «Почему голливудские актеры используют наш имидж и культуру, а мы ничего не получаем взамен?» — возмутились они в инстаграме.

«Этичные стриптизерши» — танцовщицы, которые объединились несколько лет назад в борьбе за свои права. Девушки признают, что эта индустрия эксплуатирует женщин. При этом они выступают не за закрытие стрип-клубов, а за изменение правил самой отрасли.

Сегодня они организуют семинары по всей Великобритании, где обсуждают свои контракты, налоги и штрафы.

Танцовщицы также пытаются расширить сферу заработков стриптизерш. Например, устраивают классы рисования, куда может прийти любой желающий и за 18 долларов рисовать позирующих танцовщиц.

Если раньше такие вечера проходили в частных барах Лондона, то в марте проектом заинтересовалась Королевская академия художеств, и один из уроков прошел там.

«Идеализированная красота и эротизм обнажения эпохи Возрождения сочетаются с радикальным современным стилем перформанса, который отвергает стигму и стыд, празднуя грубую чувственность выбранной ими профессии. Запечатлейте энергетику и выразительные формы моделей на этом уникальном событии», — говорилось на сайте академии.

Этим летом девушки приняли участие в Эдинбургском фестивале со своим шоу Ask A Stripper («Спроси стриптизершу»), во время которого можно было задать танцовщицам любые вопросы об их карьере.

Аналогичные профсоюзы есть и в США. «Солдаты шеста» проводят встречи танцовщиц с юристами, а объединение «Стриптизерши — это тоже работники» добилось серьезного успеха.

По их инициативе в штате Вашингтон был принят закон, который предписывает клубам ведение черных списков клиентов, установку тревожных кнопок сигнализации в комнатах, где танцовщицы остаются наедине с клиентами, и обязательные тренинги для стриптизерш на знание своих прав.

Активистки утверждают, что настоящий феминизм там, где женщины поддерживают друг друга, меняя устаревшие и зачастую патриархальные правила индустрии, и подчеркивают, что атмосфера стыда вокруг этой профессии делает их борьбу за свои права гораздо сложнее.