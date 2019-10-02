На какие вопросы предстоит ответить при переписи населения и для чего нужны эти сведения?



Есть такое расхожее мнение, что страна без информации слепа, она не знает ни проблем, которые надо решать, ни как проводить социальную политику. Одним из источников такой информации служит перепись населения. Это масштабное мероприятие под девизом «Взгляд на настоящее — шаг в будущее» стартует уже завтра и продлится до конца месяца. На какие вопросы нам предстоит ответить и для чего вообще государству нужны эти сведения?

Нынешняя перепись станет третьей по счету в истории суверенной Беларуси. Первые две прошли в 1999 и 2009 годах. Такую периодичность (раз в десять лет) определили в ООН не случайно. Перепись населения называют коллективным портретом страны. Считается, что за десять лет этот портрет претерпевает существенные изменения по большинству параметров. Именно поэтому опросные листы охватывают и демографические, и социальные характеристики, позволяющие увидеть, как изменилась семья, ситуация на рынке труда, миграционные потоки и многое другое, рассказала заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси кандидат экономических наук, доцент Анастасия Боброва:

— Благодаря переписи удастся получить все характеристики домохозяйств: демографические, образовательные, миграционные, — объясняет Анастасия Боброва. — Это всесторонний учет, качественное обследование социума, причем исключающее ошибку выборки. Ни из каких других административных источников получить информацию в таком объеме невозможно.

Например, только по данным переписи можно узнать, представители каких национальностей у нас проживают и сколько их, число домашних хозяйств, их состав и жилищные условия. Результаты опроса отражают и важные изменения, произошедшие в стране в межпереписной период. Скажем, итоги переписи 2009 года свидетельствуют о росте уровня образования жителей страны — почти 19 процентов населения имели высшее образование, тогда как в 1999-м — только 14 процентов. По данным переписи 2009 года, в Беларуси проживали представители около 140 национальностей, из них белорусы составляли 83,7 процента. В десятку с наибольшей численностью входили также русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы и литовцы. Миграционные процессы привели к увеличению количества представителей отдельных национальностей. По сравнению с данными переписи населения 1999 года численность китайцев, постоянно проживающих на территории Беларуси, выросла более чем в 20 раз, арабов — в 2,7 раза, туркменов — в 2,9 раза.

В этом году гражданам предложат ответить примерно на полсотни вопросов. Они касаются персональных данных, семейного положения и родственных отношений, образования, занятости и доходов. Конечно, никто не спрашивает, сколько денег зарабатывает респондент. Речь идет только об источниках доходов (зарплата, пенсия, стипендия, пособие и другие).

— Принципиальных отличий от других стран в методике проведения переписи в Беларуси нет. Но сами вопросы в разные годы меняются, появляются новые, — говорит Анастасия Боброва. —Например, в этом году будут спрашивать о планируемом количестве детей в семье. Это очень интересно с точки зрения демографической политики. Еще одна актуальная тема — миграция. Конечно, мы всегда делаем какие-то экспертные оценки, есть выборочные обследования по занятости, но интересно, что люди скажут сейчас и что изменилось за десять лет. Перепись дает уникальную возможность выяснить, сколько людей работает за границей, каковы масштабы внутренней миграции, как распределены трудовые ресурсы по регионам.

Значимость полученной информации сложно переоценить, отметила эксперт:

— Эти данные будут закладываться в основу всех планов, что позволит рационально планировать расходы местных бюджетов, выстраивать и корректировать экономическую, социальную, демографическую, семейную политику государства. От этого зависит, сколько и где построят новых школ, детских садов, поликлиник, дорог, где проложат новые маршруты транспорта и так далее.

Результаты переписи важны и для деловых кругов. Например, предприниматель должен иметь полную картину развития региона, прежде чем создавать свой бизнес.

Новшеством предстоящей переписи станут вопросы, касающиеся сельскохозяйственной деятельности. Впервые гражданам предложат рассказать о том, есть ли у них земельный участок, какие на нем насаждения, есть ли у них поголовье скота и птицы. Это общемировая практика объективного исследования аграрных ресурсов страны. На основании в том числе и этих данных будут разрабатываться государственные программы развития сельского хозяйства.

Еще одна новация касается организации самого мероприятия. Впервые в этом году переписчики отказались от бумаги. Вместо нее перешли на планшеты с загруженным программным продуктом. Благодаря этому время заполнения переписного листа при опросе сократится как минимум в три раза. Более того, все желающие смогут самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Кстати, если вы опасаетесь пускать в дом незнакомых людей, то интернет-перепись — идеальный вариант. Если вы пройдете ее в сети с 4 по 18 октября, то переписчик к вам не придет. Белстат в течение нескольких дней актуализирует списки, и этих граждан уже тревожить не станут. Также с 4 по 30 октября будут работать стационарные участки, где можно заполнить анкету.

Напомним, в Пинске стационарные участки будут расположены по адресам:

ул. Брестская, д. 141, УО «Пинский государственный профессиональный лицей строителей» (время работы: с 9.00 до 20.00);

УО «Пинский государственный профессиональный лицей строителей» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Революционная, д. 20, УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения» (время работы: с 9.00 до 20.00);

УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Центральная, д. 5, Пинский педагогический колледж УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» (время работы: с 9.00 до 20.00);

Пинский педагогический колледж УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Федотова, д. 36, УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности» (время работы: с 9.00 до 20.00);

УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Первомайская, д. 66, ОАО «Стройтрест № 2» (время работы: с 9.00 до 20.00);

ОАО «Стройтрест № 2» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Рокоссовского, д. 6, УО «Пинский государственный медицинский колледж» (время работы: с 9.00 до 20.00);

УО «Пинский государственный медицинский колледж» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Солнечная, д. 61, Футбольная академия (время работы: с 9.00 до 20.00).

В Пинском районе стационарные участки разместятся по адресам:

аг. Молотковичи, ул. Морозова, д. 1А, ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат» (время работы: с 9.00 до 19.00);

ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат» (время работы: с 9.00 до 19.00); г.п. Логишин, ул. Ленина, д. 106, Молодежный центр культуры (время работы: с 9.00 до 20.00);

Молодежный центр культуры (время работы: с 9.00 до 20.00); д. Галево, ул. Юная, д. 7, учебный корпус УО «Пинский аграрный технологический колледж» (время работы: с 9.00 до 19.00);

учебный корпус УО «Пинский аграрный технологический колледж» (время работы: с 9.00 до 19.00); д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д. 35, сельский Дом культуры (время работы: с 9.00 до 19.00).

Понятно, что у некоторых респондентов могут возникнуть вопросы и сомнения по поводу возможного разглашения какой-либо личной информации. Инна Медведева заверяет: причин для опасений нет, конфиденциальность гарантируется:

— Это основной принцип работы Белстата, как и любых других статистических органов во всем мире. Мы не предоставляем нашу информацию никаким органам, ни налоговым, ни контролирующим. При этом предприняты все меры, чтобы избежать малейшей возможности утечки. Нынешняя перепись «безбумажная», все анкеты заполняются исключительно на планшетах. Как только переписчик нажал кнопку «отправить», анкета шифруется и попадает на наш сервер. Она даже не остается на планшете у переписчика.

Первую информацию о численности населения Белстат обещает предоставить в феврале. Более развернутые социально-демографические данные узнаем в июле следующего года.