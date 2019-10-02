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На какие вопросы предстоит ответить при переписи населения и для чего нужны эти сведения?
03.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Нынешняя перепись станет третьей по счету в истории суверенной Беларуси. Первые две прошли в 1999 и 2009 годах. Такую периодичность (раз в десять лет) определили в ООН не случайно. Перепись населения называют коллективным портретом страны. Считается, что за десять лет этот портрет претерпевает существенные изменения по большинству параметров. Именно поэтому опросные листы охватывают и демографические, и социальные характеристики, позволяющие увидеть, как изменилась семья, ситуация на рынке труда, миграционные потоки и многое другое, рассказала заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси кандидат экономических наук, доцент Анастасия Боброва:
Например, только по данным переписи можно узнать, представители каких национальностей у нас проживают и сколько их, число домашних хозяйств, их состав и жилищные условия. Результаты опроса отражают и важные изменения, произошедшие в стране в межпереписной период. Скажем, итоги переписи 2009 года свидетельствуют о росте уровня образования жителей страны — почти 19 процентов населения имели высшее образование, тогда как в 1999-м — только 14 процентов. По данным переписи 2009 года, в Беларуси проживали представители около 140 национальностей, из них белорусы составляли 83,7 процента. В десятку с наибольшей численностью входили также русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы и литовцы. Миграционные процессы привели к увеличению количества представителей отдельных национальностей. По сравнению с данными переписи населения 1999 года численность китайцев, постоянно проживающих на территории Беларуси, выросла более чем в 20 раз, арабов — в 2,7 раза, туркменов — в 2,9 раза.
В этом году гражданам предложат ответить примерно на полсотни вопросов. Они касаются персональных данных, семейного положения и родственных отношений, образования, занятости и доходов. Конечно, никто не спрашивает, сколько денег зарабатывает респондент. Речь идет только об источниках доходов (зарплата, пенсия, стипендия, пособие и другие).
Значимость полученной информации сложно переоценить, отметила эксперт:
Результаты переписи важны и для деловых кругов. Например, предприниматель должен иметь полную картину развития региона, прежде чем создавать свой бизнес.
Новшеством предстоящей переписи станут вопросы, касающиеся сельскохозяйственной деятельности. Впервые гражданам предложат рассказать о том, есть ли у них земельный участок, какие на нем насаждения, есть ли у них поголовье скота и птицы. Это общемировая практика объективного исследования аграрных ресурсов страны. На основании в том числе и этих данных будут разрабатываться государственные программы развития сельского хозяйства.
Еще одна новация касается организации самого мероприятия. Впервые в этом году переписчики отказались от бумаги. Вместо нее перешли на планшеты с загруженным программным продуктом. Благодаря этому время заполнения переписного листа при опросе сократится как минимум в три раза. Более того, все желающие смогут самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Кстати, если вы опасаетесь пускать в дом незнакомых людей, то интернет-перепись — идеальный вариант. Если вы пройдете ее в сети с 4 по 18 октября, то переписчик к вам не придет. Белстат в течение нескольких дней актуализирует списки, и этих граждан уже тревожить не станут. Также с 4 по 30 октября будут работать стационарные участки, где можно заполнить анкету.
Напомним, в Пинске стационарные участки будут расположены по адресам:
В Пинском районе стационарные участки разместятся по адресам:
Понятно, что у некоторых респондентов могут возникнуть вопросы и сомнения по поводу возможного разглашения какой-либо личной информации. Инна Медведева заверяет: причин для опасений нет, конфиденциальность гарантируется:
Первую информацию о численности населения Белстат обещает предоставить в феврале. Более развернутые социально-демографические данные узнаем в июле следующего года.
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