«Машинист бегал по вагонам…» Что случилось в столичной подземке?













В ожидании состава пассажиры стояли на перронах станций по 7-8 минут. Такое время ожидания совсем нетипично для буднего дня.

Причиной задержки в движении стала поломка одного из составов.





Происшествие случилось в тоннеле между станциями «Михалово и «Грушевка».

Вот как его описывают очевидцы.

TUT.by один из них. — Мы минут пять, не меньше, ехали по перегону от «Михалово» до «Грушевки». Поезд останавливался, и машинист бегал по вагонам. Было страшновато в тоннеле метр ехать, метр стоять. На «Грушевке» нас высадили и пересадили на другой поезд, — рассказалодин из них.





В самом метрополитене сообщили, что поезд необходимо было остановить из-за поломки.

— Машинист осмотрел один из узлов в составе. Затем поезд проследовал до станции «Грушевка», где пассажиров высадили, -- отметили там.

После того, как сломавшийся состав доехал да депо, метро продолжило работу в штатном режиме.