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Эксперты рассказали о наиболее опасной хакерской группировке

03.10.2019 07:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активную в 64 странах хакерскую группу TA505 названа одной из наиболее опасных за полгода: ее цели постоянно расширяются.



Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в аналитическом отчете компании Positive Technologies.

"Обычно группа атакует тех, у кого можно украсть деньги. Однако в последние полгода она стала проявлять интерес к интеллектуальной собственности, которую можно монетизировать, - отсюда новые отрасли в списке мишеней. По совокупности признаков - частоте атак, географическому охвату, разнообразию целей, сложности инструментария - группу TA505 можно назвать наиболее опасной в последние полгода", - считает директор экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Алексей Новиков.


Среди целей ТА505 — крупнейшие финансовые, производственные и транспортные компании, государственные структуры. Группировка атакует организации из Великобритании, Канады, США, Южной Кореи и десятков других стран - за полгода атакованы несколько десятков компаний из 64 стран. Для проникновения в сети компаний-жертв группа использует фишинговые письма.
 
 
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Активную в 64 странах хакерскую группу TA505 названа одной из наиболее опасных за полгода: ее цели постоянно расширяются.
 
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