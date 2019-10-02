Эксперты рассказали о наиболее опасной хакерской группировке









РИА Новости , об этом говорится в аналитическом отчете компании Positive Technologies. Как сообщает, об этом говорится в аналитическом отчете компании Positive Technologies.





"Обычно группа атакует тех, у кого можно украсть деньги. Однако в последние полгода она стала проявлять интерес к интеллектуальной собственности, которую можно монетизировать, - отсюда новые отрасли в списке мишеней. По совокупности признаков - частоте атак, географическому охвату, разнообразию целей, сложности инструментария - группу TA505 можно назвать наиболее опасной в последние полгода", - считает директор экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Алексей Новиков.









Среди целей ТА505 — крупнейшие финансовые, производственные и транспортные компании, государственные структуры. Группировка атакует организации из Великобритании, Канады, США, Южной Кореи и десятков других стран - за полгода атакованы несколько десятков компаний из 64 стран. Для проникновения в сети компаний-жертв группа использует фишинговые письма.