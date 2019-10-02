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Эксперты рассказали о наиболее опасной хакерской группировке
Источник материала: Партизан
Активную в 64 странах хакерскую группу TA505 названа одной из наиболее опасных за полгода: ее цели постоянно расширяются.
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"Обычно группа атакует тех, у кого можно украсть деньги. Однако в последние полгода она стала проявлять интерес к интеллектуальной собственности, которую можно монетизировать, - отсюда новые отрасли в списке мишеней. По совокупности признаков - частоте атак, географическому охвату, разнообразию целей, сложности инструментария - группу TA505 можно назвать наиболее опасной в последние полгода", - считает директор экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Алексей Новиков.
Среди целей ТА505 — крупнейшие финансовые, производственные и транспортные компании, государственные структуры. Группировка атакует организации из Великобритании, Канады, США, Южной Кореи и десятков других стран - за полгода атакованы несколько десятков компаний из 64 стран. Для проникновения в сети компаний-жертв группа использует фишинговые письма.
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Активную в 64 странах хакерскую группу TA505 названа одной из наиболее опасных за полгода: ее цели постоянно расширяются.
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