Беларусь и Украина тестируют возможность поставки электроэнергии с БелАЭС

"Сейчас предприняты определенные шаги по тестовому режиму поставки, но говорить о каких-то конкретных объемах поставки на украинский рынок пока преждевременно", - заявил он в ходе проходящего в эти дни в Москве международного форума "Российская энергетическая неделя".





Он также отметил, что данный вопрос зависит от взаимодействия субъектов хозяйствования Беларуси и Украины.





Кроме того, Каранкевич заверил в готовности Беларуси обеспечить соседние страны электроэнергией.





"При наличии спроса на электроэнергию в соседних странах белорусская энергосистема будет готова обеспечить поставки электроэнергии, но в пределах технической возможности", - подчеркнул министр.