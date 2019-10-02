ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Украина тестируют возможность поставки электроэнергии с БелАЭС

03.10.2019 07:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире телеканала "Россия-24" не исключил перспективу поставки электроэнергии с БелАЭС в Украину и даже рассказал о первых шагах, предпринятых в данном направлении.

"Сейчас предприняты определенные шаги по тестовому режиму поставки, но говорить о каких-то конкретных объемах поставки на украинский рынок пока преждевременно", - заявил он в ходе проходящего в эти дни в Москве международного форума "Российская энергетическая неделя".

Он также отметил, что данный вопрос зависит от взаимодействия субъектов хозяйствования Беларуси и Украины.

Кроме того, Каранкевич заверил в готовности Беларуси обеспечить соседние страны электроэнергией.

"При наличии спроса на электроэнергию в соседних странах белорусская энергосистема будет готова обеспечить поставки электроэнергии, но в пределах технической возможности", - подчеркнул министр.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире телеканала "Россия-24" не исключил перспективу поставки электроэнергии с БелАЭС в Украину и даже рассказал о...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Украине требуют обнародовать разговоры Зеленского с Путиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика