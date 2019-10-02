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В Украине требуют обнародовать разговоры Зеленского с Путиным

03.10.2019 07:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Запорожье на площади Героев прошла акция против подписания "формулы Штайнмайера". В мероприятии приняли участие около 250 человек.




Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Требуем обнародовать документ, который был подписан - так называемую "формулу Штайнмайера". Требуем обнародовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным. Мы должны услышать о чем они договаривались. Владимир Зеленский обещал проводить путем референдума каждое свое движение, но сейчас у народа никто ничего не спрашивал . Также мы требуем приостановить отвод войск", - зачитала требования митингующих волонтер Надежда Мороз.


"Если вы хотите понять: подписание "формулы Штайнмайера" это хорошо или нет, то посмотрите на реакцию врага, а у врага сегодня праздник", - сказал боец АТО Валерий Прозапас.

1 и 2 октября акции протеста против реализации «формулы Штайнмайера" проходят также в центре Киева и Харькова.
 
 
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В Запорожье на площади Героев прошла акция против подписания "формулы Штайнмайера". В мероприятии приняли участие около 250 человек.
 
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