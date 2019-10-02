В Минском районе пропала восьмиклассница

Источник материала: Аргументы и факты

Приметы: на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые волнистые длинные, рост около 170 сантиметров, губы средние, уши прилегающие, мочки ушей с проколом, глаза светлые, косоглазие правого глаза.

Была одета: куртка осенняя синего цвета с капюшоном, на замке, брюки черного цвета, ботинки черного цвета на замке, при себе имела рюкзак с оттенком розового цвета.