В Минском районе пропала восьмиклассница

Приметы: на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые волнистые длинные, рост около 170 сантиметров, губы средние, уши прилегающие, мочки ушей с проколом, глаза светлые, косоглазие правого глаза.
Была одета: куртка осенняя синего цвета с капюшоном, на замке, брюки черного цвета, ботинки черного цвета на замке, при себе имела рюкзак с оттенком розового цвета.
Минское РУВД просит граждан, владеющих какой-либо информацией об исчезнувшей девушке, сообщить в районный отдел по телефонам: 8 (017) 267-26-39, +375 (44) 744-16-63.