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В Минском районе пропала восьмиклассница

03.10.2019 09:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минском районе пропала восьмиклассница
УВД Минского облисполкома

Приметы: на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые волнистые длинные, рост около 170 сантиметров, губы средние, уши прилегающие, мочки ушей с проколом, глаза светлые, косоглазие правого глаза.

Была одета: куртка осенняя синего цвета с капюшоном, на замке, брюки черного цвета, ботинки черного цвета на замке, при себе имела рюкзак с оттенком розового цвета.

Минское РУВД просит граждан, владеющих какой-либо информацией об исчезнувшей девушке, сообщить в районный отдел по телефонам: 8 (017) 267-26-39, +375 (44) 744-16-63. 

В Минском районе пропала восьмиклассница
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Первого октября 2019 года в милицию обратилась жительница деревни Городище Минского района. Женщина сообщила, что её дочь Ходаркевич Виктория Андреевна, 19.02.2005 года...
 
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