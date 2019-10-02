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Россельхознадзор обвинил две белорусские фирмы в ложном транзите
03.10.2019 09:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Россельхознадзор выявил новые белорусские компании – посредники: ООО «ТрейдСервисГрупп» и ООО «Агро-2019», которые осуществляли незаконные поставки белорусской продукции на рынок России, используя схему ложного транзита в Казахстан и Армению.
В связи с этим Россельхознадзор c 4 октября 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками через территорию России в адреса казахских, армянских и киргизских хозяйствующих субъектов.
Пропуск товаров, транспортируемых указанными компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии намерения принять данную продукцию.
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Россельхознадзор выявил новые белорусские компании – посредники: ООО «ТрейдСервисГрупп» и ООО «Агро-2019», которые осуществляли незаконные поставки белорусской...
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