Россельхознадзор обвинил две белорусские фирмы в ложном транзите

Источник материала: Ежедневник





Россельхознадзор выявил новые белорусские компании – посредники: ООО «ТрейдСервисГрупп» и ООО «Агро-2019», которые осуществляли незаконные поставки белорусской продукции на рынок России, используя схему ложного транзита в Казахстан и Армению.

В связи с этим Россельхознадзор c 4 октября 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками через территорию России в адреса казахских, армянских и киргизских хозяйствующих субъектов.

Пропуск товаров, транспортируемых указанными компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии намерения принять данную продукцию.