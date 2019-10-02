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Renault обновила свою самую дешевую модель - «пятидверку» Kwid

03.10.2019 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всего пару дней назад Suzuki объявила о начале продаж в Индии своей самой доступной модели S-Presso, а сейчас представлен ее главный конкурент — обновленная версия псевдокроссовера Renault Kwid.


Во внешности Kwid теперь прослеживается родство с электрическим хэтчбеком City K-ZE, который Renault представила в апреле текущего года на автосалоне в Шанхае. В «базе» у всех Kwid теперь есть светодиодные ходовые огни и 14-дюймовые колесные диски вместо прежних 13-дюймовых (у самых простых комплектаций модели). С обновлением Kwid стал немного крупнее — в длину прибавка составила 5 см (от носа до хвоста теперь 3,73 м), а дорожный просвет увеличился всего на 4 мм (до 184 мм).


Серьезно преобразился и интерьер Kwid. Здесь появились новые руль и цифровая комбинация приборов, новая обивка сидений, измененная центральная консоль и укрупненный до 8 дюймов дисплей мультимедиа-системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto (у топ-версий). Пользоваться ей можно и с помощью голосовых команд. В базовой комплектации Kwid — водительская подушка безопасности, ABS и задний датчик парковки.


По части техники ничего нового — как и прежде, Kwid доступен с трехцилиндровыми бензиновыми моторчиками объемом 0,8 л (54 л.с.) и 1 л (68 л.с.). Коробка передач — 5-ступечнатая «механика» либо простенький «робот» с одним сцеплением (опция для литровой модификации).


Обновленный Kwid слегка подорожал, но в Индии он по-прежнему доступнее основного соперника от Suzuki — цены начинаются от 283 тысяч рупий (это чуть меньше 4000 долларов).

 
 
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Всего пару дней назад Suzuki объявила о начале продаж в Индии своей самой доступной модели S-Presso и, вот, по горячим следам представлен ее главный конкурент -...
 
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