Двое парней из Минска обкрадывали детей

Источник материала: Аргументы и факты

В милицию обратились более 60 пострадавших.

В своих заявлениях граждане указывали, что на улице к ним подходили парни и просили сделать звонок или написать сообщение с их мобильного телефона. В подавляющем большинстве случаев они обращались к детям 10-11 лет, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Когда смартфон оказывался в руках мошенников, они быстро устанавливали специальное приложение, с помощью которого через оператора сотовой связи брали микрозайм в размере 100 рублей.

Сумма тут же переводилась на счета фигурантов. Спустя месяц пострадавшим приходило уведомление о необходимости погасить задолженность.