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Двое парней из Минска обкрадывали детей

03.10.2019 09:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Двое парней из Минска обкрадывали детей
shutterstock.com

В милицию обратились более 60 пострадавших.

В своих заявлениях граждане указывали, что на улице к ним подходили парни и просили сделать звонок или написать сообщение с их мобильного телефона. В подавляющем большинстве случаев они обращались к детям 10-11 лет, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Когда смартфон оказывался в руках мошенников, они быстро устанавливали специальное приложение, с помощью которого через оператора сотовой связи брали микрозайм в размере 100 рублей.

Сумма тут же переводилась на счета фигурантов. Спустя месяц пострадавшим приходило уведомление о необходимости погасить задолженность.

Преступниками оказались 18-летние ранее не судимые жители столицы. 

Двое парней из Минска обкрадывали детей
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Теги: Гомель
 
 
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Парни просили у детей смартфоны, чтобы позвонить, а на самом деле похищали деньги.
 
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