Как за два месяца «заработать» 60 тысяч долларов. 20-летний пинчанин мошенничал в Минске

Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщает Минск-Новости, мужчина придумал схему манипуляций с картами рассрочки банков.





Парень представлялся банковским работником, который по поручению правоохранительных органов и служб безопасности различных финансовых учреждений проверяет работу банковской системы при выдаче карт рассрочек платежей.

Мужчина убеждал людей оформить на себя такие карты с указанием вымышленных мест работы и сведений о заработной плате. При этом он говорил, что это просто проверка, а не кредит, и никаких денег возвращать не придётся.

Потерпевшие получали карты покупок на суммы от 2 до 3 тысяч рублей и отдавали их мошеннику. Тот в магазинах бытовой техники приобретал на них дорогие товары, которые продавал за наличные деньги.

На своих жертв злоумышленник производил впечатление интеллигентного и обеспеченного человека. Встречался с ними в кафе и сам платил по счетам.

Иногда своим «клиентам» пинчанин выдавал «вознаграждение от банка», которое порой достигало 200 долларов. Срабатывало сарафанное радио, и желающих поучаствовать в банковской проверке было очень много.

Преступной схеме пришёл конец, когда граждане стали получать SMS-оповещения о необходимости внести платёж за рассрочку. Обманутые граждане обратились в милицию.

Как выяснилось, хитрый пинчанин обманул 48 человек, большинство из которых студенты, на сумму более 120 тысяч рублей.

Дело дошло до суда, и мошенника приговорили к лишению свободы на срок 5 лет и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Также его обязали возместить потерпевшим причинённый материальный ущерб.

Обвиняемый не согласился с приговором и подал апелляцию в суд высшей инстанции.