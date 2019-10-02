|
«Должны мерзнуть и болеть?» Гомельчане потребовали включить отопление
Источник материала: Партизан
Сразу несколько похожих вопросов отправили гомельчане в телефонную приемную горисполкома 142. Тема - актуальная для многих: когда в домах появится тепло. Ведь отопление в квартирах в Гомеле еще не включили.
Отметим, что не зря - в среду в областном центре было +20. Но вопросы направляли в то время, когда температура воздуха не поднималась выше 8 - 11 градусов, а в конце недели снова передают существенное похолодание.
- Когда в квартирах будет отопление? Полторы недели мерзнем. В квартирах маленькие, новорожденные дети, лежачие пожилые люди. Они должны мерзнуть и болеть? - цитируем одно из обращений.
На сайте горисполкома опубликовали официальный ответ:
- Включение отопления производится в жилом фонде по решению Гомельского горисполкома при температуре (среднесуточной) наружного воздуха ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд. В настоящее время произведена подача тепла в больницы, школы, детские сады (ясли).
И вот на днях стала известна точная дата подачи тепла: отопление в домах в Гомеле начнут включать уже в пятницу, 4 октября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу несколько похожих вопросов отправили гомельчане в телефонную приемную горисполкома 142. Тема - актуальная для многих: когда в домах появится тепло. Ведь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)