Oops! Из интервью Макея РБК исчез ответ про встречу Лукашенко и Трампа

Только благодаря стенограмме, опубликованной на сайте МИД, мы можем прочитать ответ на этот вопрос целиком:





“РБК”: И последний вопрос. Очень короткий. Простите, что так перескакиваю, потому что боялся, что нет времени. По поводу возможной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Обсуждалась ли она во время визита Болтона? Это интересно же российским читателям всегда. И где бы она могла пройти? В Вашингтоне или в Минске





Владимир Макей: Сразу хочу сказать, что во время визита бывшего помощника президента США по национальной безопасности возможная встреча нашего президента с президентом США не обсуждалась, никоим образом не затрагивалась.





Визит, как я понимаю, носил ознакомительный характер: он очень живо интересовался ситуацией в стране, оценкой руководства Беларуси происходящего в регионе, перспективами урегулирования тех кризисов, которые существуют. Действительно, был очень искренний и заинтересованный разговор.





Я выскажу личную точку зрения. Мне Джон Болтон — да, многие его называют ястребом, ещё награждают какими-то эпитетами — но мне он понравился в том плане, что человек имеет своё собственное стратегическое видение, он отстаивает свою позицию и пытается понять позицию собеседника.





И он, как нам кажется, уехал с чётким пониманием относительно необходимости продолжения белорусско-американского диалога. Хотя, конечно же, Беларусь не находится в списке приоритетов внешней политики Соединённых Штатов Америки.









*Удалённый абзац* Что касается самой встречи, теоретически, возможной встречи Александра Лукашенко с Дональдом Трампом в будущем — вы знаете, в мире всё возможно. И я лично убеждён, что если бы была возможность проведения встречи лидеров обоих государств, то это тоже во многом помогло бы прояснению ситуации или устранению тех остающихся ещё проблемных вопросов в наших отношениях с США, которые, к сожалению, мы пока ещё не можем преодолеть.