Дешевого шенгена не будет? Федерика Могерини отказалась от визита в Минск

Reform.by со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмену визита связывают с низким уровнем представительства на мероприятии, в первую очередь в связи с тем, что в Минск не приедет глава МИД Польши Яцек Чапутович. Польский министр отменил поездку в Беларусь в последний момент из-за траурных мероприятий в связи со смертью Корнеля Моравецкого, отца нынешнего премьера Матеуша Моравецкого. Как сообщаетсо ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмену визита связывают с низким уровнем представительства на мероприятии, в первую очередь в связи с тем, что в Минск не приедет глава МИД Польши. Польский министр отменил поездку в Беларусь в последний момент из-за траурных мероприятий в связи со смертью, отца нынешнего премьера





В календаре Европейской комиссии поездка в Минск Верховного представителя ЕС уже не значится. В представительстве ЕС в Минске Reform.by не смогли оперативно прокомментировать этот факт.





В связи с отменой визита Федерики Могерини свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообшает радио Свабода .



Читать полностью: https://news.tut.by/economics/655868.html

Федерика Могерини планировала 4 октября встретиться с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, а 5-го — с главой Беларуси Александром Лукашенко.









Ранее предполагалось, что во время визита Могерини будет подписано соглашение ЕС с Беларусью о реадмиссии и упрощении визового режима, которое предполагает снижение стоимости шенгенской визы для граждан нашей страны с 60 до 35 евро.