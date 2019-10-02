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Дешевого шенгена не будет? Федерика Могерини отказалась от визита в Минск

03.10.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

(дополнено) Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в последний момент отказалась от визита в Минск для участия во встрече высокого уровня в рамках "Восточного партнерства". Отменили свои визиты и главы МИД Польши и Литвы.

Дешевого шенгена не будет? Федерика Могерини отказалась от визита в Минск
Как сообщает Reform.by со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмену визита связывают с низким уровнем представительства на мероприятии, в первую очередь в связи с тем, что в Минск не приедет глава МИД Польши Яцек Чапутович. Польский министр отменил поездку в Беларусь в последний момент из-за траурных мероприятий в связи со смертью Корнеля Моравецкого, отца нынешнего премьера Матеуша Моравецкого.

В календаре Европейской комиссии поездка в Минск Верховного представителя ЕС уже не значится. В представительстве ЕС в Минске Reform.by не смогли оперативно прокомментировать этот факт.

В связи с отменой визита Федерики Могерини свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообшает радио Свабода.



Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/655868.html

Федерика Могерини планировала 4 октября встретиться с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, а 5-го — с главой Беларуси Александром Лукашенко


Ранее предполагалось, что во время визита Могерини будет подписано соглашение ЕС с Беларусью о реадмиссии и упрощении визового режима, которое предполагает снижение стоимости шенгенской визы для граждан нашей страны с 60 до 35 евро. 
 
Теги: Минск
 
 
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