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Дешевого шенгена не будет? Федерика Могерини отказалась от визита в Минск
Источник материала: Партизан
(дополнено) Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в последний момент отказалась от визита в Минск для участия во встрече высокого уровня в рамках "Восточного партнерства". Отменили свои визиты и главы МИД Польши и Литвы.
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В календаре Европейской комиссии поездка в Минск Верховного представителя ЕС уже не значится. В представительстве ЕС в Минске Reform.by не смогли оперативно прокомментировать этот факт.
В связи с отменой визита Федерики Могерини свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообшает радио
Федерика Могерини планировала 4 октября встретиться с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, а 5-го — с главой Беларуси Александром Лукашенко.
Ранее предполагалось, что во время визита Могерини будет подписано соглашение ЕС с Беларусью о реадмиссии и упрощении визового режима, которое предполагает снижение стоимости шенгенской визы для граждан нашей страны с 60 до 35 евро.
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(дополнено) Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в последний момент отказалась от визита в Минск для участия...
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