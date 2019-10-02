Сколько еще должны. Власти ищут источники роста в 11 городах Беларуси

В документе говорится, что в настоящее время государственные органы «вырабатывают системные предложения» по развитию 11 городов Беларуси с населением свыше 80 тыс. человек. Речь идет о Барановичах, Бобруйске, Борисове, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Орше, Полоцке, Пинске и Солигорске.





Ряд мер касается активизации инвестиционных процессов. Нацбанк запросил у банков информацию по вышеназванным городам. Регулятора интересуют ранее профинансированные инвестпроекты, оценки банка их эффективности, объем задолженности, текущее финансовое положение должника.









Кроме того, надо привести имевшие места в 2018—2019 годах отказы банка в предоставлении финансирования инвестиционных проектов с подробным указанием причин отказа.





Не помешает и оценка жизнеспособности предлагаемых к финансированию проектов.





Напомним, Александр Лукашенко поручил ускоренно развивать 11 городов с численностью населения 80 тысяч человек и более. Задача, поставленная перед правительством, — найти точки роста экономики в каждом регионе, повысить уровень и качество жизни местного населения.