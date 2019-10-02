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Сколько еще должны. Власти ищут источники роста в 11 городах Беларуси

03.10.2019 09:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У банков спросили мнение о возможности прокредитовать инвестпроекты в 11 городах Беларуси. Это следует из письма Нацбанка в адрес коммерческих банков.

В документе говорится, что в настоящее время государственные органы «вырабатывают системные предложения» по развитию 11 городов Беларуси с населением свыше 80 тыс. человек. Речь идет о Барановичах, Бобруйске, Борисове, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Орше, Полоцке, Пинске и Солигорске.

Ряд мер касается активизации инвестиционных процессов. Нацбанк запросил у банков информацию по вышеназванным городам. Регулятора интересуют ранее профинансированные инвестпроекты, оценки банка их эффективности, объем задолженности, текущее финансовое положение должника.


Кроме того, надо привести имевшие места в 2018—2019 годах отказы банка в предоставлении финансирования инвестиционных проектов с подробным указанием причин отказа.

Не помешает и оценка жизнеспособности предлагаемых к финансированию проектов.

Напомним, Александр Лукашенко поручил ускоренно развивать 11 городов с численностью населения 80 тысяч человек и более. Задача, поставленная перед правительством, — найти точки роста экономики в каждом регионе, повысить уровень и качество жизни местного населения.
 
 
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У банков спросили мнение о возможности прокредитовать инвестпроекты в 11 городах Беларуси. Это следует из письма Нацбанка в адрес коммерческих банков.
 
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