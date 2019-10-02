Кто правит Перу? Президент распустил парламент, вице-президент подала в отставку

Араос изначально приняла присягу, но вечером во вторник заявила о своей отставке и отказе исполнять обязанности президента, пишет ВВС.





Что произошло? Вискарра распустил конгресс после того, как депутаты отказались поддержать предложенную им реформу конституционного суда и выбрали нового члена коллегии судей. Президент объявил о проведении досрочных выборов 26 января.

Представители от оппозиции, имеющей большинство мест в конгрессе, назвали его действия государственным переворотом, а самого Вискарру - диктатором.



Они приостановили полномочия Вискарры и передали власть вице-президенту Мерседес Араос.





Однако Араос опубликовала заявление. в котором сложила с себя полномочия вице-президента и отказалсь от роли временно исполняющей обязанности главы государства.





Кто правит страной?

Вискарра посчитал, что конституция дает ему право распустить конгресс. Однако депутаты отказались расходиться и большинством голосов (86 из 130) приостановили полномочия Вискарры на один год,





С точки зрения Вискарры, голосование в парламенте не имело силы, потому что конгресс уже был распущен.





Руководители армии и полиции поддержали Вискарру. Они заявили, что продолжают считать его легитимным президентом и главнокомандующим.





Пресс-служба президента опубликовала фотографию со встречи Вискарры с командующими армии, флота и военно-воздушных сил, а также главой полиции. Встреча прошла в президентском дворце в Лиме.









Однако оппозиционные парламентарии продолжают настаивать, что президент превысил свои полномочия, попытавшись распустить конгресс.





Следующее заседение конгресса пройдет в пятницу. На повестку будет вынесено голосование о полном отстранении Вискарры от власти.