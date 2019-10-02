Конгресс Международного ПЕН-клуба принял резолюцию о беларусском языке

В резолюции ассамблея делегатов конгресса выражает озабоченность провожающейся стигматизацией беларусского языка в Беларуси, где власти уже 30 лет стараются закрепить доминирование русского языка.





Резолюция отмечает, что хотя по Конституции в стране два государственных языка, беларусский почти не используется на официальном уровне, доступ к образованию на беларусском языке ограничен, 85% книг издаются в Беларуси на русском, русский язык доминирует в медиасреде.









Ассамблея призывает Беларусь действовать в соответствии со статьей 17 Конституции Беларуси, которая законодательно закрепляет статус беларусского языка как государственного; уважать и защищать право всех беларусскоязычных высказываться на беларусском; гарантировать равные возможности для тех, кто желает получать образование, в том числе высшее, на беларусском; принимать эффективные меры для распространения беларусского языка.





Также делегаты конгресса призвали Google и другие интернет-платформы признать беларусский язык и обеспечить беларусам возможность высказываться и свободно общаться с представителями собственных сообществ и другими людьми на беларусском языке.



