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Конгресс Международного ПЕН-клуба принял резолюцию о беларусском языке

03.10.2019 09:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

85-й конгресс Международного ПЕН-клуба, который проходит в эти дни в Маниле (Филиппины) принял предложенную Беларусским ПЕН-центром резолюцию о беларусском языке, говорится на сайте организации.

В резолюции ассамблея делегатов конгресса выражает озабоченность провожающейся стигматизацией беларусского языка в Беларуси, где власти уже 30 лет стараются закрепить доминирование русского языка.

Резолюция отмечает, что хотя по Конституции в стране два государственных языка, беларусский почти не используется на официальном уровне, доступ к образованию на беларусском языке ограничен, 85% книг издаются в Беларуси на русском, русский язык доминирует в медиасреде.


Ассамблея призывает Беларусь действовать в соответствии со статьей 17 Конституции Беларуси, которая законодательно закрепляет статус беларусского языка как государственного; уважать и защищать право всех беларусскоязычных высказываться на беларусском; гарантировать равные возможности для тех, кто желает получать образование, в том числе высшее, на беларусском; принимать эффективные меры для распространения беларусского языка.

Также делегаты конгресса призвали Google и другие интернет-платформы признать беларусский язык и обеспечить беларусам возможность высказываться и свободно общаться с представителями собственных сообществ и другими людьми на беларусском языке.
 
 
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85-й конгресс Международного ПЕН-клуба, который проходит в эти дни в Маниле (Филиппины) принял предложенную Беларусским ПЕН-центром резолюцию о беларусском языке,...
 
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